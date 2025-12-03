[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시행복진흥원은 지난 1일 대구중앙컨벤션센터에서 ‘2025년 대구시 학교밖청소년지원사업 우수사례 시상식 및 성과공유회’를 개최했다.

이번 행사는 한 해 동안 직업역량강화·자립취업지원서비스를 통해 성장해 온 학교 밖 청소년들의 성과를 돌아보고 이를 지원한 멘토·종사자·사업주와 함께 그 의미를 나누기 위해 마련됐다.

이날 시상식에서는 한 해 동안 꾸준한 노력으로 성과를 이룬 학교 밖 청소년 26명과 청소년의 건강한 성장을 돕는 데 기여한 멘토 4명, 종사자 3명에게 표창이 수여됐다.

또 직업훈련 기회를 제공한 지역 사업주 8명에게 감사장이 전달됐다. 수상자들에게는 대구시장상, 대구시의회의장상, 대구행복진흥원 이사장상 등 총 33장이 배기철 이사장을 통해 전달됐다.

이어진 성과공유회에서는 협력 사업주와 참여 청소년의 수기 발표, 직업역량강화 및 자립취업지원 서비스 활동 영상 상영, 청소년의 진로 설정과 동기 부여에 도움이 되는 특강 등이 진행되며 풍성한 시간을 이어갔다.

대구시행복진흥원 학교밖청소년지원센터는 2025년 한 해 동안 검정고시 합격 630여 명, 대학진학 130여 명, 직업훈련 및 사회진입 등 자립역량 강화 성과 220여 명을 지원하는 성과를 기록했다.

배기철 대구시행복진흥원 이사장은 “청소년들의 땀방울이 만든 모든 성과는 혼자가 아니라 멘토, 종사자, 사업주가 함께 이뤄낸 결과”라며 “앞으로도 학교 밖에서 더 넓은 세상으로 나아갈 청소년의 미래를 생애주기별 사회서비스로 밝히는 데 힘쓰겠다”고 말했다.