[헤럴드경제=이명수 기자] 3000만건이 넘는 개인정보 무단 유출 사태가 발생한 쿠팡의 주요 임원들이 지난달 수십억원 규모의 주식을 매도한 것으로 드러났다.

매도는 사측이 개인정보 유출 사태를 인지했다고 밝힌 시점보다 앞서 이뤄졌다. 다만 사태 직전 임원들이 대량으로 주식을 처분한 만큼 논란이 예상된다.

2일(현지 시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 거랍 아난드 쿠팡Inc 최고재무책임자(CFO)는 지난달 10일 보유하고 있던 쿠팡 주식 7만5350주를 판매했다.

판매 가격은 주당 29.0195달러로, 전체 매도가는 약 218만6619달러(약 32억1432만원) 수준이다.

프라남 콜라리 전 부사장도 지난달 17일 2만7388주를 77만2209.29달러에 매도했다고 신고했다. 쿠팡에서 검색·추천 서비스 분야를 이끌던 콜라리 전 부사장은 지난달 14일 사임했다.

이들의 주식 매도는 쿠팡이 한국에서 약 4500개 계정의 개인정보가 유출됐다는 사실을 처음 확인했다고 밝힌 지난달 18일보다는 앞서 이뤄졌다.

다만 결과적으론 유출이 발생한 후 임원들이 주식을 처분한 모양새라 논란이 될 가능성이 있다.

쿠팡은 당초 4500개 개인정보가 유출됐다고 밝혔으나, 이후 내부 조사 과정에서 유출 규모가 총 3370만개로 기하급수적으로 늘어났다. 노출된 정보는 이름, 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문 내역 등으로 알려졌다.

개인정보 유출 사태 이후 미국 뉴욕 증시에서 쿠팡 주가는 이틀 연속 하락세다