AI 칩 시장 독주하는 엔비디아 견제 나선 AWS 전력 소모 40 줄이고 성능 4배↑…차세대 ‘트레이니엄4’도 개발 착수 NV링크 지원해 엔비디아 고객 흡수 전략 병행

[헤럴드경제=서지연 기자]아마존웹서비스(AWS)가 전력 효율성을 크게 끌어올린 차세대 인공지능(AI) 칩 ‘트레이니엄3’를 공개하며 엔비디아의 지배력이 절대적인 AI 반도체 시장에 정면 도전장을 냈다. AI 인프라의 가장 큰 병목으로 꼽히는 전력 소모를 대폭 줄이면서 운영비를 최대 절반까지 낮출 수 있다는 점을 내세웠다.

AWS는 2일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 연례 행사 ‘리인벤트 2025(Re:Invent)’에서 트레이니엄3를 출시했다고 밝혔다. 이번 신형 칩은 전작 트레이니엄2 대비 컴퓨팅 성능을 4배 이상 높이고, 에너지 소비량은 약 40 줄인 것이 특징이다. 이른바 전성비(전력 대비 성능 비율)를 크게 개선해 대규모 AI 훈련·추론 환경에서 비용 절감 효과가 크다는 게 회사 설명이다.

AWS는 트레이니엄3를 활용하면 엔비디아 GPU 기반 대비 AI 모델 훈련·운영 비용을 최대 50 줄일 수 있다고 강조했다. 맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)는 “트레이니엄3는 업계 최고 수준의 비용 효율성을 보여준다”고 말했다.

AI 칩 시장에서 엔비디아는 80~90 점유율로 독주하고 있지만, 최근 빅테크들이 전력 효율성을 앞세운 자체 칩으로 잇따라 견제에 나서며 지형이 흔들리고 있다. 구글은 최근 TPU 차세대 칩 ‘아이언우드’를 공개하며 메타 등 외부 고객 대상 대량 공급을 추진해 엔비디아와 정면 승부를 예고했다.

엔비디아도 SNS 등을 통해 “우리는 업계보다 한 세대 앞서 있다”고 강조하며 경쟁 심화에 대응하는 모습이다.

AWS는 이미 다음 세대 제품인 ‘트레이니엄4’ 개발에도 착수했다. 트레이니엄3 대비 3배 이상 성능을 목표로 하되, 엔비디아의 칩 간 고속 연결 기술 ‘NV링크’를 지원할 것이라고 예고했다. 엔비디아 기반 인프라를 쓰던 기업이 AWS 칩으로 자연스럽게 넘어오도록 ‘호환성’ 장치를 마련해 향후 시장 판도 변화를 노린 전략으로 풀이된다.

AWS는 이와 함께 자체 AI 모델 ‘노바’의 후속 버전 ‘노바2’와, 기업별 맞춤형 AI 모델 개발을 지원하는 ‘노바 포지(Nova Forge)’ 서비스도 공개하며 AI 플랫폼 생태계 확장에도 속도를 높이고 있다.