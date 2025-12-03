CNN “국토안보부 장관, 트럼프에 명단확대 건의” 현행 19개국서 30~32개국까지 확대 검토

[헤럴드경제=도현정 기자]크리스티 놈 미국 국토안보부(DHS) 장관이 미국 입국이 금지된 대상국을 현행 19개국에서 30∼32개국으로 확대하는 방안을 도널드 트럼프 미국 대통령에게 건의했다.

CNN 방송은 2일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 현재 입국 금지 대상국 추가 지정을 위한 평가를 진행하고 있다고 보도했다. 블룸버그 통신도트럼프 행정부가 입국 금지 대상국을 약 30개국으로 확대할 예정이라 보도했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 포고문을 통해 19개국 국민의 미국 입국을 전면 금지하거나 부분적으로 제한했다. 이란·예멘·아프가니스탄·미얀마·차드·콩고공화국·적도기니·에리트레아·아이티·리비아·소말리아·수단 등 12개국이 미국 입국 금지 대상국으로 지정됐다. 브룬디·쿠바·라오스·시에라리온·토고·투르크메니스탄·베네수엘라 등 7개국은 부분 제한국이다.

입국 금지 대상국 확대는 지난달 26일 워싱턴DC 한복판에서 발생한 주 방위군 겨냥 총격 사망 사건의 여파로 분석된다. 용의자가 아프가니스탄 출신 이민자라는 사실이 밝혀지면서, 트럼프 행정부는 반(反 이민정책의 고삐를 더욱 죄고 있다.

트럼프 대통령은 지난달 27일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “모든 제3세계 국가로부터의 이주를 영구적으로 중단하겠다”고 게시하기도 했다. 당시 트럼프 대통령은 제3세계 국가가 어디인지, 이주의 영구 중단이 어떤 의미인지 등은 구체적으로 언급하지 않았다.

놈 장관은 전날 엑스(X·옛 트위터) 게시글에서 트럼프 대통령과의 면담 사실을 알리며 “나는 우리나라에 살인자, 기생충, 복지정책 중독자가 넘치도록 한 모든 형편없는 국가를 대상으로 전면적인 입국 금지를 건의하고 있다”라고 주장하기도 했다.