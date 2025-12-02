공동구 내 열수송관 누수 상황 가정, 신속 대응체계 매뉴얼 가동...밀폐공간 질식사고 예방을 위한 선제적 안전조치로 중대재해 ‘차단’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)는 겨울철 열수송관 사고 등 재난상황 발생 시 비상대응 체계 구축에 총력을 다하기로 했다.

서울에너지공사는 2일 서울시 양천구 오목공원 인근의 목동 공동구에서 서울시 녹색에너지과, 양천소방서, 서울시설공단 등 유관기관들과 함께 ‘겨울철 대비 열수송관 누수 대응을 위한 종합훈련’을 실시했다.

공동구란 전기, 수도, 통신시설, 지역난방 열수송관 등 시설물을 한곳에 모아 설치한 지하 공간을 말하는 것으로 침수와 같은 재난 위기에 상대적으로 취약한 구조적 특성을 지니고 있다.

이에 따라 이번 훈련은 열수송관 누수로 인한 공동구 침수 상황을 실제와 동일하게 가정하여 비상 장비와 인력을 즉시 투입, 누수 지점 긴급 진압과 안전 확보 절차를 실전 수준으로 진행했다.

특히, 긴급 배수작업, 밀폐공간 보호구 착용, 열수송관 보수 작업, 열공급 재개까지 전 과정을 신속ㆍ정확하게 수행함으로써 실제 사고 발생 시에도 주민 불편을 최소화할 수 있는 공사의 대응 능력을 입증했다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “이번 비상훈련을 통해 열수송관의 안전관리 역량을 다시 한번 점검하고 강화하는 계기가 되었다”며 “올 겨울에도 열공급에 차질이 없도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

서울에너지공사는 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업과 태양광발전 등 신재생에너지 보급·확대를 통하여 서울시의 에너지자립을 선도하는 서울시 산하 지방공기업이다.