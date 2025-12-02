[헤럴드경제=장연주 기자] 인도에서 20대 남성이 신분 차이를 뛰어넘고 결혼하려다가 여자친구 가족으로부터 잔인하게 살해 당하는 사건이 벌어졌다. 이 사건으로 분노한 딸은 남자친구를 살해한 가족들을 “사형하라”고 촉구하고 나섰다.

2일 NDTV 등 현지 매체에 따르면, 인도 중부 마하라슈트라주 난데드에 사는 여성(21) 안찰 마미드와르는 오빠랑 친했던 삭샴 타테를 만나 연인으로 발전해 3년간 교제했다.

하지만 안찰 가족은 카스트 계급 차이로 타테와 결혼하는 것을 반대했다. 두 연인 간의 구체적인 계급 차이는 공개되지 않았다.

인도 카스트 제도는 수천년 역사를 지닌 고유의 사회 계급 구조로 지역과 직업, 성(姓) 등에 따라 나뉜다.

하지만 두 사람은 수많은 방해와 위협에도 불구하고 연인 관계를 이어갔다.

그러자 둘이 결혼할 것이라는 소식을 들은 안찰의 두 오빠와 아버지는 지난 27일(현지시간) 타테를 폭행하고 갈비뼈에 총을 쏜 뒤 머리를 돌로 내리쳐 살해했다.

결국 안찰의 두 오빠와 아버지는 살인 혐의로 경찰에 체포됐다.

그럼에도 불구하고 안찰은 타테 장례식에서 숨진 타테와 결혼식을 올렸다.

그는 “우리 사랑이 이겼고, 아버지와 오빠들은 졌다”며 남자친구를 살해한 자신의 가족 3명에 대해 “사형해야 한다”고 촉구했다.