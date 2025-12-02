[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국민의힘 조경태(부산 사하구을) 의원이 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞아 광주를 방문, ‘광주 선언’을 발표하고 보수 정당 쇄신과 헌정 질서 수호 의지를 밝힌다고 2일 밝혔다.

조 의원은 오는 3일 오후 1시 30분 광주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “1980년 5월 광주의 희생이 있었기에 2024년 12월 3일 불법 계엄으로부터 대한민국을 구할 수 있었다”며 “광주 정신은 오늘의 민주주의를 지탱하는 시대정신”이라고 강조할 예정이다.

그는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 “위헌적 폭거”로 규정하며 “쿠데타 불패의 악순환을 끊기 위해 엄중한 법의 심판이 필요하다”고 역설할 계획이다.

조 의원은 기자회견 후 국립5·18민주묘지를 참배하고, 5·18기념회관에서 유족회 등과 만난다.

반면 친윤계로 분류되는 국민의힘 김민수 최고위원도 같은 날 광주를 찾아 ‘자유민주주의 그리고 시대정신’을 주제로 강연에 나서 조 의원과는 반대의 목소리를 낼 것으로 관측된다.