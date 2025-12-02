- 전 소속서 90여 명 선발…AI 활용 업무 지원과 문제 해결 아이디어 제안

[헤럴드경제= 이권형기자] 철도 AX(인공지능 전환) 경영에 날개를 달아줄 ‘코레일 AI 서포터즈’가 탄생했다.

한국철도공사(코레일)가 1일 대전사옥에서 현장 업무에 AI 활용을 적극 지원해 줄 AI 서포터즈를 선발하고 발대식을 개최했다.

이날 발대식에는 본사와 전국 12개 본부에서 선발된 직원 92명이 참석해 생성형 AI 활용 실습 교육과 과제 선정 토론 등을 함께하며 활동 기반을 다졌다.

직원들은 본격적인 서포터즈 활동에 앞서 ‘AI 윤리·보안·책임 활용 선서’를 통해 윤리와 정보보안의 중요성을 되새기며, 책임감 있는 행동을 약속했다.

AI 서포터즈는 앞으로 1년 동안 각 소속에서 철도 AI 업무 플랫폼 ‘AI On(온)*‘의 활용 멘토 역할 등 AI 기반의 업무 활용 문화 조성에 앞장설 예정이다.

더 나아가 서포터즈들이 AI를 활용해 현장 업무의 안전성과 효율성을 높일 수 있는 아이디어를 도출하면, 이를 외부 컨설팅 전문가가 검증하는 구체적 과제로 연계할 계획이다.

윤재훈 코레일 AI전략본부장은 “AI 서포터즈는 정부 정책과 철도 AX 경영의 메신저 역할을 맡게 된다”며 “현장에서 AI를 효과적으로 활용할 수 있는 환경을 조성키 위해 서포터즈들의 활동을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.