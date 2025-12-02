글로벌 슬립테크 브랜드 엠마슬립은 대표 매트리스 제품 ‘엠마 에어그리드(AirGrid)’가 ‘2025 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상’ 매트리스 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

이번 수상은 브랜드 신뢰도, 제품 혁신성, 고객 만족도 등 여러 평가 항목에서 높은 점수를 얻은 결과로, 엠마슬립이 국내 시장에서 경쟁력을 다시 확인했다는 분석이다.

엠마 매트리스는 독일 본사의 수면연구소를 중심으로 축적한 연구개발(R&D) 역량을 토대로 과학적·인체공학적 설계 원칙을 적용해 왔다. 이러한 기술적 기반은 글로벌 D2C 매트리스 브랜드로 자리 잡는 데 기여했으며, 소비자에게 적합한 수면 환경을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

브랜드 측에 따르면 한국 시장에서는 ‘프리미엄 수면 기술의 일상화’를 목표로 2025년 출시된 ‘에어그리드’가 호응을 얻고 있다. 이 제품은 통기성 구조와 체압 분산 기능을 갖추고 있으며, 소비자 후기에서도 비교적 높은 만족도를 보이고 있다. 또한 ‘100일 무료 체험’, ‘10년 보증’ 등 고객 중심 정책은 신뢰도 향상에 기여한 것으로 평가된다.

강호천 엠마슬립코리아 법인장은 “이번 수상은 엠마슬립의 기술력뿐 아니라 한국 소비자들의 신뢰가 만든 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 한국 시장에 최적화된 제품과 서비스를 선보여 더 나은 수면 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 엠마슬립코리아는 소셜 미디어 콘텐츠 운영, 인플루언서 협업, 포털 기반 브랜드 활동, 오프라인 체험 프로그램 등 여러 채널을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다. 이러한 데이터 기반 마케팅 전략은 글로벌 본사에서도 로컬 시장 운영의 성공적인 사례로 언급되고 있다.