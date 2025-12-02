- 한국형 지식재산행정 시스템 해외 구축…134억원, 엮대 최대규모

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 우즈베키스탄에 134억원 규모로 한국형 특허·상표·디자인 행정 시스템을 구축할 예정이라고 밝혔다.

이번 사업(사업명: 지식재산권 공공행정 정보시스템 개선 사업)은 한국국제협력단(KOICA)의 공적개발원조(ODA) 예산으로 추진되는 것으로, 한국형 지식재산행정 시스템을 해외에 수출한 사업 중 최대 규모다.

이번 시스템 구축은 지식재산처가 지난 2020년과 2023년에 실시한 해외 정보화 컨설팅의 후속 연계 사업으로서, 이를 통해 우즈베키스탄의 지식재산 행정 체계를 전면적으로 현대화할 예정이다. 특히 이번 사업에는 AI 기술이 적용된 지식재산행정 시스템이 해외 국가에 처음 도입된다는 점에서 의미가 크다.

AI 기반 지식재산행정 시스템은 특허·상표·디자인 권리 분야에서 ▷분류 ▷검색 ▷대민용 검색 ▷통계 등 행정 업무 전반에 활용될 예정이다. 이를 통해 우즈베키스탄은 심사 품질 제고, 민원 처리 속도 향상, 업무 효율성 강화 등 전반적인 행정 혁신이 기대된다. 아울러, 이번 사업에는 시스템 안정화 및 운영지원, 우즈베키스탄 공무원의 역량 강화 등도 포함될 예정이다.

지식재산처는 이번 사업이 우즈베키스탄의 지식재산행정의 디지털 전환을 가속화할 뿐 아니라, AI를 기반으로 한 한국형 지식재산행정 모델의 글로벌 확산을 위한 의미있는 사례가 될 것으로 보고 있다.

지식재산처 정재환 지식재산정보국장은 “우즈베키스탄의 지식재산행정 시스템을 현대적이고 효율적으로 고도화할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정”이며 “이번 사업은 한국의 지식재산 정보화 경험과 AI 기술을 결합하여 해외 국가에 수출한 최대 규모, 최초의 사례로, 지식재산행정 분야에서 한국의 기술력을 세계에 증명하는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.