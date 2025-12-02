‘서울푸드 인 방콕 2025’에 11개사 450만 달러 수출협약

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도는 코트라(KOTRA) 광주전남지원본부와 협력해 태국 방콕에서 열린 ‘서울푸드 인 방콕 2025(SEOULFOOD in Bangkok 2025)’에 참가해 전남 농수산식품 마케팅에 나서 450만 달러 수출협약을 했다고 밝혔다.

태국 방콕은 동남아 시장의 물류·유통 중심지로, 아세안 식품 바이어가 가장 활발하게 모이는 지역이다. 동남아 시장에서 베트남에 이어 전남 농수산식품 수출 2위국으로, 꾸준한 수출 증가세를 보이고 있다.

‘서울푸드 인 방콕’은 국내 최대 식품전시회인 ‘서울푸드’의 해외 개최 행사로, 동남아·아세안 지역 300여 사 바이어가 참여하는 B2B 중심 식품 전문 전시회다.

이번 박람회에는 11개 기업이 참여해 전남 농수산식품관을 운영했으며, 총 327건의 수출상담과 824만 달러의 상담실적, 150만 달러의 수출협약을 거뒀다.

참가 기업은 (유)성지에프앤디(떡 가공식품), 농업법인 주식회사 배럭(탁주), 맑고밝고따뜻한협동조합(유자 가공식품), 완도맘영어조합법인(김밥김), 완도사랑에스엔에프(전복 가공식품), 완도전복주식회사(전복), 주식회사 바다명가(김·멸치), 주식회사 팜투글로벌(칩놀라), 청해포구(전복), ㈜해청정(두부면·다시마면), 해미원영어조합법인(전복 가공식품)이다.

총 150만 달러 수출협약 중 ㈜해청정은 옥타곤 글로벌(Octagon Global)과 두부면, 다시마면 50만 달러 협약을 했으며, 주식회사 바다명가는 케이푸드 키친 레스토랑(Kfood Kitchen Restaurant)과 조미김, 김부각 50만 달러, ‘H&B’와 멸치 50만 달러 협약을 했다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “동남아 지역에서 케이(K)-푸드 인기가 계속 확대되는 가운데, 태국은 전남 기업이 아세안 전역으로 판로를 확대하는데 중요한 거점 역할을 하고 있다”며 “앞으로도 전남 농수산식품이 동남아를 포함한 다양한 해외 시장에서 수출 판로를 넓히도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

2025년 10월 현재 전남의 대태국 농수산식품 수출액은 1천300만 달러로 전년보다 35.7% 늘었다. 김, 면류, 배, 전통장류 등이 주요 인기 품목으로 꼽힌다.

‘서울푸드 인 방콕’ 전남 농수산식품관 운영은 2024년 처음 시작해 올해 두 번째로 이뤄졌다. 지난해 농수산식품 수출기업 11개 사가 참가해 325건의 수출상담과 3천210만 달러의 상담액을 기록했다.