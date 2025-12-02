기술혁신·고용창출·ESG 등 높은 평가

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 주식회사 코렌스가 1일 열린 ‘제11회 중견기업인의 날’ 기념식에서 국무총리 표창을 수상했다. 기술혁신, 안전경영, 고용창출, ESG와 상생협력 등 전 부문에서 기업이 이룬 공적이 국가적으로 높이 평가된 결과다.

주식회사 코렌스는 35년간 자동차 열관리 기술을 기반으로 성장해 온 중견기업으로, 2024년 기준 매출 3365억원, 임직원 333명 규모에 이른다.

‘2억불 수출의 탑’ 수상 등 글로벌 경쟁력을 공식 인정받았으며, 내연기관 중심 사업에서 친환경·탄소중립 기반의 E-모빌리티 열관리시스템(TMS) 중심으로 성공적인 사업 전환을 이뤄냈다. 15종의 국내외 유효 특허와 58명의 전문 R&D 인력을 기반으로 전기차, 수소연료전지, UAM 등 미래 모빌리티 핵심 기술을 선도하고 있다.

생산·품질 분야에서는 스마트팩토리 구축, 제조 공법 고도화, 디지털 공정 시스템 도입 등을 통해 제조 경쟁력을 대폭 강화해 왔다. 중기부 자율형 공장 과제 수행, FEMS 에너지 관리 시스템 구축(연간 절감률 최대 20%) 등 디지털 기반 혁신 활동은 경영 효율성과 품질 안정성을 크게 높였다. 노사 부문에서는 창립 이후 단 한 차례의 분규도 없는 ‘무분규 사업장’이라는 점이 돋보였다.

ESG 경영에서도 전담 조직을 중심으로 중장기 로드맵을 구축해 공급망 평가 점수 개선, CDP B등급 획득, 경남도지사 ESG 우수기업 표창 등 실질적인 성과를 내고 있다. 또한 취약계층 지원, 재난 구호, 장학사업 등 다양한 사회공헌 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 특히 기능직은 일정 기간 근무 후 결격 사유가 없으면 정규직으로 전환하는 제도를 정착시켰다.

하영대 대표이사는 “이번 국무총리 표창은 주식회사 코렌스가 기술혁신, 상생, 안전, ESG 경영을 중심으로 지속적으로 추진해 온 노력이 공식적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 대한민국 미래 모빌리티 산업을 선도하는 대표 중견기업으로서 지속가능한 성장과 산업 생태계 발전에 앞장서겠다”고 밝혔다.