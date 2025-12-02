우에다 “금리인상 적절히 판단”…글로벌 금융시장 ‘출렁’ 日 국채금리 17년래 최고 수준…美·獨 10년물 금리도↑ 엔화값 오르고 美日증시 하락…비트코인 8만5천弗 ‘위태’ 엔캐리 트레이드 청산 우려·위험자산 회피 심리 강해져

[헤럴드경제=정목희 기자]일본은행(BOJ)이 12월 금리 인상을 시사하면서 글로벌 금융시장이 요동치고 있다. 우에다 가즈오 일본은행 총재가 지난 1일 “기준금리 인상여부를 적절히 판단하려고 한다”고 말하자 시장은 이를 금리인상 신호로 받아들였다. 이날 엔달러 환율은 155엔대 중반까지 떨어지고(엔화 가치 상승) 일본의 10년물 국채금리는 17년래 최고 수준을 보였다. 또한 뉴욕증시 3대 지수는 엔캐리 트레이드 청산 우려를 키우며 일제히 하락했다. 위험자산 회피 심리로 비트코인은 8만5000달러 붕괴 위기에 몰렸다.

우에다 총재는 지난 1일 나고야에서 열린 금융경제간담회에서 “(금리)인상 여부에 대해 적절히 판단하고자 한다”며 “너무 늦지도, 너무 빠르지도 않게 완화 정도를 적절하게 조율할 것”이라고 언급했다. 이는 ‘금융 완화론자’인 다카이치 사나에 내각이 출범한 이후 처음 인상 가능성을 내비친 것이다.

시장에선 이같은 발언을 두고 오는 18∼19일 열릴 일본은행 금융정책결정회의에서 기준금리가 0.25% 인상될 확률을 일주일 전 25% 미만에서 80% 이상으로 반영했다.

외환시장은 즉각 반응했다. 일본의 금리 정상화를 향한 기대가 커지면서 1일 전일대비 0.46%떨어진 155.48에 마감했다. 2일 오전에는 소폭 상승해 155.6엔대에 거래됐다.

일본은행의 금리인상 시사는 단순한 환율 변동을 넘어 글로벌 자금 흐름에도 영향을 끼쳤다. 그동안 ‘엔캐리 트레이드’를 기반으로 금리가 싼 엔화를 빌려 해외 고금리 자산에 투자하던 투자자들이 엔화 강세 가능성이 커지자 포지션을 축소하며 자금을 회수할 것이란 우려가 확산한 것이다. 이는 위험자산 매도세를 더욱 확대시킨 요인으로 지목된다.

일본의 국채 금리는 2008년 이후 17년만에 가장 높은 수준을 치솟았다. 1일 10년물 국채금리는 장중 연 1.875%까지 상승했다. 특히 기준금리에 크게 영향 받는 2년 만기 국채 금리는 연 1.020%를 기록하며 17년 만에 연 1%를 넘어섰다.

일본 국채금리 상승은 미국·독일 등 주요국 채권시장에도 파급됐다. 미국 10년물 국채금리는 0.08%포인트 오른 4.09%로 한 달 만에 최대 상승폭을 기록했다. 독일 10년물 국채금리는 0.06%포인트 오른 2.75%였다.

매뉴라이프 존핸콕 인베스트먼트의 공동 최고 투자전략가 매트 미스킨은 파이낸셜타임스(FT)에 “글로벌 채권은 일본은행의 12월 금리 인상 신호에 나비효과를 보였다”고 말했다.

스테이트 스트리트 마켓의 매크로 전략 책임자 마이클 메트칼프는 “일본 금리가 정상화하고 있다는 점이 명확해질수록 일본 투자자들이 해외 채권시장에서 자금을 본국으로 가져오거나 적어도 해외 채권 매수 규모를 줄이게 될 가능성이 커진다”며 “이는 국채 발행이 급증하는 시기에 국제 금융의 핵심 공급원이 사라지는 것”이라고 말했다.

12월 첫 거래일 뉴욕증시도 일본발 금리인상 신호에 휘청였다. 3대 지수가 모두 하락했고, 비트코인은 하루 만에 5% 넘게 밀리며 한 달 낙폭이 20%를 넘어섰다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 427.09포인트(0.9%) 하락한 4만7289.33에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 36.46포인트(0.53%) 내린 6812.63, 기술주 중심의 나스닥지수는 89.763포인트(0.38%) 밀린 2만3275.922에 거래를 마쳤다.

일본 증시는 직격탄을 맞았다. 닛케이225지수는 1일 1.89% 하락한 49303.28로 마감하며, 지난달 27일에야 회복했던 5만선이 다시 붕괴됐다. 2일 오전에 10시 현재 4만9552로 소폭 상승했지만 5만선은 밑돌고 있다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 “기준금리 인상 경계감이 급속히 반영되며 연말 랠리 기대에 찬물을 끼얹었다”고 전했다.

비트코인을 비롯한 가상자산 가격도 일제히 하락했다. 미국의 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간으로 1일 오후 4시 20분 기준 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 5.84% 내린 8만50843달러에 거래됐다. 이날 오전 10시 45분에는 8만3807달러로 떨어지기도 했다. 이더리움도 전일 대비 7.8% 떨어진 2783.1달러를 기록 중이다.

블룸버그 통신은 비트코인과 이더리움 등 주요 가상자산의 급락으로 하루 동안 레버리지를 기반으로 한 포지션 약 10억달러(약 1조4700억원)가 강제 청산됐다고 전했다.

코인베이스 시세 기준으로 비트코인은 지난 10월 6일 사상 최고치인 12만6210.50달러를 기록한 이후 현재까지 30% 넘게 미끄러져 내렸다.

CNBC 등 미국 매체들은 중국 인민은행이 최근 가상화폐 관련 불법 활동에 경고를 내린 것이 이날 가상화폐 시장에 타격을 줬다고 전했다. 아울러 전문가들은 투자자들 사이에 광범위하게 퍼진 위험 회피 심리가 지속해서 영향을 주고 있는 것으로 분석했다.

한편 일각에서는 BOJ가 오는 10일 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 결정과 시장 반응을 지켜본 뒤 실제 금리 인상 카드를 꺼낼 것이란 전망도 제기된다. 일본과 미국의 통화정책 변동성이 맞물리는 시기인 만큼 12월 동안 금융시장의 불안정한 흐름이 이어질 것이란 예상이 많다.

닛케이도 “이달에는 위험자산이 공격적으로 상승하기 어려운 환경이 지속될 것”이라며 신중한 투자심리가 당분간 이어질 것으로 전망했다.