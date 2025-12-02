[헤럴드경제=민성기 기자] 보수 원로 조갑제 조갑제닷컴 대표가 전 한국사 강사 출신의 유튜버 전한길 씨를 “선생님, 하나님의 선물”이라고 칭한 윤석열 전 대통령을 비판했다.

조 대표는 1일 자신의 유튜브 채널에서 “서울구치소에 구금돼 내란 우두머리 혐의 등으로 재판받는 윤 전 대통령이 한국사 강사 출신의 부정선거 음모론자 전한길 씨에게 옥중 편지를 썼다”며 “그는 편지에서 ‘전 선생님은 하나님이 대한민국에 보내주신 귀한 선물’이라고 썼다”고 말했다.

이어 그는 “(윤 전 대통령이 자신보다) 나이도 아래인 거짓 선동가 전한길을 ‘선생님’, ‘하나님의 선물’이라고 호칭하고 있다”며 “그런 그가 내란 법정에서는 ‘이놈’, ‘저놈’ 하면서 부하 장군들에게 책임을 떠넘기려고 발버둥 치고 있다”고 비판했다.

앞서 지난달 20일 윤 전 대통령은 내란 우두머리 혐의 재판에 증인으로 출석한 홍장원 전 국정원 차장, 김봉식 전 서울경찰청장과 설전을 벌이며 거친 언행을 사용해 ‘전직 대통령의 품격에 맞지 않는다’는 지적을 정치권으로부터 받은 바 있다.

당시 윤 전 대통령은 홍장원 전 차장에게 “여인형이가 (당신에게) 통신사에다가 실시간 위치를 추적해달라고 얘기할 때 ‘야, 명단 대봐’라고 얘기했지만, 아니 이 자식이 이거 대체 방첩사령관이란 놈이 수사의 시옷자도 모른다는 생각 들었죠?”라고 물었다. 여인형 전 국군방첩사령관을 향해 “이 자식”, “놈”이란 표현을 쓰면서 자신의 지시가 없었다는 취지로 항변한 것이다.

그러자 홍 전 차장은 윤 전 대통령에게 “그럼 여인형이 독자적 판단으로 (정치인들을) 체포하려고 시도한 겁니까”, “부하한테 책임 전가하시는 거 아니죠?”라며 곧바로 반박했다.

반면, 지난달 28일 전 씨가 공개한 윤 전 대통령의 옥중 편지에서 윤 전 대통령은 전 씨를 “선생님”이라고 칭했다.

이와 관련해 조 대표는 “(전 씨에게 보낸 편지에서) ‘하나님은 이 나라를 절대 버리지 않을 것이며 자유, 평화, 복음, 통일을 이뤄줄 것을 굳게 믿으며 기도하고 있습니다’라고 말한 사람이 손바닥에 ‘왕’ 자를 쓴 채 토론회에 나왔던 그 사람이 맞는지 의아하다”고 꼬집었다.

그러면서 “하나님을 받아들였다는 말이 거짓말이 아니라면 윤석열 씨는 지금 바로 편지를 써야 한다”며 “국민들에게 보내는 편지를 써서 ‘부정선거는 없었다’고 고백한 다음 용서를 빌어야 한다”고 덧붙였다.