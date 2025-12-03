세계적 아티스트 하이메 아욘 작품이 반기는 광장… 단지 곳곳에서 영감 떠올릴 수 있어

한강 뷰 훤히 보이는 스카이라운지의 남다른 여유… 입주민 전용 실내 수영장까지

서울 강남구 청담동 한복판, 한강과 맞닿은 입지에 자리한 ‘청담 르엘’은 단지에 발을 들이는 순간부터 ‘하이엔드 주거가 무엇인지’ 명확히 보여주는 공간이다. 단순히 고급 소재나 넓은 면적에 의존하는 공간이 아니라, 입주민이 매일 마주하는 감각과 동선, 경험 전반에서 세밀함이 느껴진다.

중앙광장에 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 스페인 아티스트 하이메 아욘(Jaime Hayon)의 설치 작품 ‘High Love’였다. 단지의 첫 시선을 완전히 장악하는 이 조형물은 방문객을 맞이하는 일종의 관문처럼 자리 잡고 있었다. 몇 걸음 더 안쪽으로 이동하자 리플렉션 가든에 조성된 미디어아트 그룹 사일로랩(SILOLAB)의 작품 ‘잔별(Stardust)’이 모습을 드러냈다. 빛과 반사 효과를 활용한 이 작품은 주변 풍경과 조화를 이루며 공간 전체를 더욱 깊이 있는 분위기로 만든다.

두 작품이 만들어내는 공간감은 단지를 단순한 주거지가 아닌 ‘일상 속 갤러리’로 바꿔 놓는다. 과하게 드러내지 않으면서도 고급스러움이 자연스럽게 배어 나오는 ‘사일런트 럭셔리(Silent Luxury)’라는 콘셉트가 현실 공간 안에서 구현된 느낌이다. 인위적인 화려함이 아닌, 디테일과 감각으로 완성된 조형미가 걷는 동선마다 은근히 스며들며, 청담 르엘이 추구하는 주거 가치가 단지 곳곳에서 조용히 드러났다

이렇듯 청담 르엘은 청담동이라는 상징성과 롯데건설 ‘르엘(LE-LE)’ 브랜드가 결합하면서 단지 곳곳의 디테일은 한층 더 세밀하게 다듬어졌다. 조경과 소음 차단 설계, 프라이버시를 강화한 동 배치, 구조적 안정감을 높인 외관 디자인 등은 ‘도심 속 조용한 럭셔리’를 지향하는 브랜드 철학을 그대로 반영한다. 실제로 입주민들은 “집에 돌아오는 과정 자체가 일상의 긴장을 내려놓는 시간”이라고 말할 정도다.

가장 강렬한 인상은 한강 조망이다. 상층부 스카이라운지에 오르면, 유리 외벽 너머로 한강과 잠실 방향 스카이라인이 시원하게 펼쳐진다. 이곳은 입주민을 위한 라운지로 마련돼, 낮에는 여유로운 독서를, 밤에는 잔잔한 조명 아래 하루를 마무리하는 프라이빗한 공간으로 운영된다. 강남 한복판에서 한강을 내려다보며 휴식을 누리는 경험은 청담 르엘이 가진 가장 확실한 ‘프리미엄’ 중 하나로 꼽힌다.

커뮤니티 시설에서도 고급 주거 단지의 스케일이 분명히 드러난다. 5개 레인으로 구성된 넉넉한 공간의 고픔격 실내 수영장은 외부 노출이 없는 구조로 사계절 내내 이용 가능하다. 또한, 2개 층 22개 타석과 2개의 티칭룸, 4개의 스크린골프가 마련된 대규모 실내골프클럽, 피트니스클럽, 필라테스, GX룸, 탁구장, 사우나 등이 마련된 입주민 전용 액티비티 공간 ‘살롱드르엘’은 단순 운동 시설을 넘어 ‘웰니스 공간’으로 기능한다. 이밖에 게스트하우스, 작은도서관, 청소년도서관 등 편의시설도 다양하게 마련돼 입주민의 주거만족도를 높인다.

커뮤니티 시설뿐 아니라 세대 내부에서도 브랜드가 추구하는 ‘하이엔드 미니멀리즘’이 고스란히 드러난다. 전체적으로 우드톤과 베이지 컬러를 중심으로 따뜻하면서도 고급스러운 분위기를 연출했으며, 거실과 주방은 포셀린 타일 바닥, 대리석 아일랜드, 빌트인 가전 등을 적용해 고급스러움과 실사용 편의성을 동시에 확보했다. 욕실은 호텔식 마감과 세련된 위생기구로 구성해 실거주 만족도를 높였고, 드레스룸·팬트리 등 수납공간도 넉넉하게 마련됐다. 세대 수 대비 엘리베이터를 여유 있게 배치한 점도 특징으로, 프라이버시와 동선 효율을 고려한 설계가 돋보인다.

부동산 시장에서는 청담 르엘을 두고 “입지, 브랜드 파워, 한강 조망, 고급 커뮤니티, 예술 요소까지 결합된 보기 드문 단지”라는 평가가 나온다. 최근 고급 주거 시장에서 선택 기준이 ‘크기’에서 ‘경험’으로 이동하는 흐름 속에서, 청담 르엘은 하이엔드 주거가 갖춰야 할 여러 조건을 명확하게 제시한다.

결국 청담 르엘이 말하는 ‘고급 주거’는 단순히 건물이나 공간의 문제가 아니다. 예술, 조망, 휴식, 프라이버시가 결합된 감각적 경험의 총합이 매일의 라이프스타일로 완성되는 곳이다. 청담이라는 상징적 무대 위에서 이 단지가 강력한 존재감을 갖는 이유도 여기에 있다. ‘청담 르엘에 산다는 것’은 곧 도시 속에서 가장 정제된 형태의 하이엔드 라이프를 누린다는 의미와 맞닿아 있다.