[헤럴드경제=민성기 기자] 뉴욕의 한 맥도날드 매장이 청소년들의 횡포로 인해 수많은 사건·사고가 발생하자 결국 특정 시간대 미성년자 입장 금지라는 특단의 조치를 내렸다.

지난달 30일(현지시간) 뉴욕 포스트에 따르면 미국 뉴욕의 한 맥도날드 매장이 방과 후 시간인 오후 2시부터 4시까지 성인 동반 없이 미성년자의 매장 입장을 금지했다.

해당 매장은 이 같은 10대의 출입 금지 조처를 5개월 전부터 시행하고 있다. 10대 학생들의 난동이 끊이지 않자 특단의 조치를 내린 것이다.

이 매장 인근에는 퀸즈 메트로폴리탄 고등학교를 포함해 세 개의 공립 학교가 있으며 재학생 수는 2000천 명에 달한다.

경찰 기록에 따르면, 올 한 해 해당 매장에서는 폭행, 무질서 행위 및 기타 범죄로 이미 15번이나 경찰 신고가 접수됐다.

맥도날드 직원인 클라우디아 자나브리아는 “이 세대는 정말 다르다“며 ”그 애들은 나를 밀고, 무시한다“고 말했다.

이어 “경찰이 식당에 도착할 때쯤, 난폭한 10대들은 이미 달아난 뒤”라며 “이들이 있던 자리에는 파괴의 흔적이 남는다”고 덧붙였다.

앞서 두 10대 청소년 집단이 매장 입구 앞에서 서로 몸싸움을 벌이고, 고객들은 공포에 질린 모습이 영상에 찍히기도 했다.

금지 조치가 시행된 이후 출입 금지 시간에 10대가 방문할 시, 매장 직원들은 온라인으로 주문한 음식을 매장 밖에서 건네주고 있다.

온라인으로 미리 주문하지 않았다면, 직원의 엄격한 감시 아래 한 번에 한 명씩 카운터 안으로 들어와 주문하는 것은 허용된다.

해당 조치에 대해 매장을 방문한 한 10대 소년은 “끔찍하다. 너무 불필요하다”고 불만을 토로했다.

반면 다른 손님들은 이 같은 변화를 반기고 있다.

조셉 다우리아는 “나는 피해자가 되고 싶지 않다“며 ”그 애들이 당신에게 무언가를 던지거나 얼굴을 때릴지 모른다“고 말했다.