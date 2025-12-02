[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군은 국토교통부 장관을 만나 남북9축 고속도로(영천~양구) 조기 건설을 요청하는 10개 시·군 공동건의문을 공식 전달했다고 2일 밝혔다.

전날 이뤄진 면담은 남북9축고속도로 추진협의회 소속 강원·경북 10개 시·군이 함께 마련한 자리로, 협의회는 지난 정기총회에서 확정한 건의문을 바탕으로 ‘제5차 고속도로 건설계획(국가 고속도로망 중장기 계획)’에 남북9축을 중점사업으로 반영해 줄 것을 정부에 요청했다.

남북9축 고속도로는 강원 양구에서 경북 영천까지 내륙을 관통하는 국가 기간교통축으로, 동북내륙권의 구조적 불리함을 해소할 핵심 인프라로 평가된다.

강원·경북 10개 시·군은 2023년 7월 ‘남북9축 고속도로 추진협의회’를 창립한 이후 국토교통부의 강원내륙 고속도로 사전타당성 연구용역 착수(‘23년 7월)와 경북권(영천·청송·영양·봉화) 사전타당성 조사 추가 착수(’23년 10월) 등 남북9축 고속도로 건설에 사활을 걸고 있다.

이보다 앞선 2020년부터는 관계 시·군 실무회의와 공동 건의문 채택을 비롯해 중앙부처·국회·광역단체 면담을 지속적으로 추진해 왔다.

지난 2024년에는 조기 건설 청원(만인소) 서명운동(10개 시·군 15,134명)과 영양군 범군민 총결의대회(군민 1만 명 참여) 등으로 주민 공감대도 크게 확산시켰다.

특히 영양군은 전국 유일의 ‘교통 3무(4차선·고속도로·철도 無)’ 지역이며 인제‧양구를 제외한 8개 시·군이 성장촉진지역으로 지정될 만큼 낙후 지표가 집중돼 있어 국가 차원의 우선적 고려가 절실한 상황이다.

오도창 영양군수는 “영양군은 남북9축 고속도로의 최대 수혜지이자 가장 절실한 지역”이라며 ”남북9축이 개통되면 영양·봉화·청송 등 경북 북부 내륙과 강원 남부가 연결되며 지역소멸 위기를 돌파할 결정적 계기가 될 것”이라고 말했다.

남북9축고속도로 추진협의회 및 영양군은 앞으로도 관계 부처와 국회를 지속 방문해 조기 건설 필요성을 설명하는 등 공동 대응을 강화해 나갈 계획이다.