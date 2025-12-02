곱버스 투자한 외국인 ‘활짝’ 레버리지 올라탄 개인 울었다

[헤럴드경제=홍태화 기자] 외국인과 개인이 지난달 각각 지수 하락과 상승에 투자하면서 외국인은 수익을 얻었지만 개인은 손실을 기록한 것으로 나타났다.

2일 한국거래소 등에 따르면 외국인은 ‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE’를 가장 많이 사들였고 이어 ‘KODEX 200선물인버스2X’, ‘TIGER차이나항셍테크’ 등 순으로 매수했다. 1위와 3위는 중국 시장에 투자하는 것이지만, 2위는 한국 시장 하락에 베팅하는 상품이다.

KODEX 200선물인버스2X는 코스피200지수 일별 수익률을 2배수만큼 역방향으로 추종한다. 외국인은 해당 상품을 약 416억원어치를 담았고 5.98%의 수익률을 기록했다. 지난달 코스피가 -4.4% 하락하면서 결과적으로 베팅에 성공했다.

반면, 개인은 코스피 상승 시 이익을 얻는 ‘KODEX 200’을 5380억원어치로 가장 많이 담았다. 그러나 지난달 주가가 하락을 거듭한 끝에 수익률은 -4.29%를 나타냈다.

개인이 세 번째로 많이 구매한 ‘KODEX 레버리지’(약 3469억원) 역시 지난달에만 -9.68%가 빠졌다. 해당 상품은 코스피200 지수의 일일 수익률을 2배로 추종한다.

개인은 또, 외국인이 대거 사들인 ‘KODEX 200선물인버스2X’를 가장 많이 팔아치웠고(2207억원), 이어 ‘KODEX 코스닥150레버리지’와 ‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE’ 순으로 매도세가 이어졌다.

다만 앞으로도 이러한 상황이 계속될지는 미지수다. 12월 이후 외국인의 시장 진입이 가속할 수 있기 때문이다.

현대차증권은 보고서에서 “코스피의 상승 탄력성이 둔화된 이유 중 하나는 이번 강세장을 이끌던 외국인 순매수가 11월 들어 빠르게 순매도로 전환됐기 때문”이라며 “12월 이후엔 외국인이 코스피 시장에서 점차 순매수에 나설 전망”이라고 분석했다.

그러면서 “인공지능(AI) 버블에 대한 우려가 완화되고, 미국의 유동성 경색이 완화되면서 원/달러 환율의 변동성도 낮아질 것이기 때문”이라고 덧붙였다.