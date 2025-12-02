레빗 대변인 “해군 제독이 임무 수행” 전쟁범죄 비난 일자 국방장관 대신 해군 제독으로 ‘꼬리 자르기’ 논란 트럼프, 안보팀과 긴급회의

[헤럴드경제=도현정 기자]미군의 카리브해 ‘마약운반선’ 격침 이후 생존자 살해와 관련해 백악관이 논란이 된 생존자 2차 공격을 인정했다. 국내외에서는 해당 선박 격침 과정과 생존자 살해를 두고 전쟁 범죄라는 비난이 일고 있다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 1일(현지시간) 정례 브리핑에서 “트럼프 대통령과 헤그세스 장관은 ‘나르코 테러리스트’(마약 테러리스트)로 지정된 단체에 전쟁법에 따라 치명적 타격을 가하도록 했다”며 당시 공격은 “헤그세스 장관이 (프랭크) 브래들리 제독에게 물리적 타격 권한을 부여한 것”이라고 설명했다.

이어 그는 “브래들리 제독은 부여된 권한과 법의 범위에서 (마약운반 의심) 선박을 파괴하고, 미국에 대한 위협을 제거하는 임무를 수행했다”고 말했다. ‘브래들리 제독이 2차 공격을 명령한 것인가’라는 질문에 “그는 그의 권한 내에서 그렇게 했다”고 답했다.

생존자 2차 공격과 살해는 인정하면서, 그 주체는 국방장관이 아닌 해군제독이라 답한 것이다. 이를 두고 책임론이 국방부, 백악관으로 이어지지 않도록 ‘꼬리자르기’를 하려 한다는 논란도 나온다.

논란은 지난 9월 2일 미군의 베네수엘라 국적 선박 공격에서 시작됐다. 당시 미 해군은 마약운반이 의심되는 베네수엘라 국적 선박을 격침했는데, 마약운반선이라는 명확한 증거는 제시하지 않았다. 워싱턴포스트(WP)는 최근 ‘전원 살해하라’는 헤그세스 장관의 지시에 따라 이 선박의 잔해에 매달려 있던 생존자 2명을 추가 공격해 제거했다고 보도했다.

이를 두고 마약 테러리스트에 대한 공해상 공격을 ‘교전 상황’으로 간주하기 어렵고, 전투 능력이 없는 생존자에 대한 2차 공격은 국제법뿐 아니라 국내법 위반이라는 지적도 나온다. 지난 10월 16일 카리브해에서 이뤄진 공격 당시에는 생존 선원 2명을 구조해 각각 고향인 콜롬비아와 에콰도르로 돌려보냈다는 점에서 형평성, 정당성 논란도 가중되고 있다. 미 의회는 이에 대해 조사에 착수할 계획이다.

한편, 트럼프 대통령은 이날 자신의 안보팀을 긴급 소집했다. 이번 사안이 자칫 정치적 역풍으로 이어질 수 있다는 점을 우려한 것으로 보인다.

미국은 지난 9월 이후 카리브해와 동태평양에서 마약을 운반중인 것으로 의심되는 선박을 21차례 공격했다. 미군의 ‘마약운반선’ 격침으로 사망한 이들은 80명을 넘는 것으로 집계됐다.