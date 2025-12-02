[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 지난달 29일 대명캠퍼스 동산관 시청각실에서 ‘제5회 계명대 미술대학 전국 어린이 미술대회’ 시상식을 개최했다.

예선을 통과한 본선 우수작은 지난달 28일부터 30일까지 동산관 극재미술관 화이트갤러리에 전시돼 관람객의 관심을 모았다.

올해는 전국에서 총 2867명이 예선에 참가하며 역대 최대 규모를 기록했다.

‘우주미술관 여행’을 주제로 열린 본선에는 400명의 어린이가 참가했으며 부모 도움 없이 강의실에서 3시간 동안 주제를 해석해 작품을 완성했다.

예선 심사는 지난 9월 1일부터 12일까지 접수된 작품을 대상으로 진행돼 입선 984명, 특선 546명, 본선 진출 400명이 선정됐다.

이어 10월 18일 열린 본선 현장대회 결과, 대상 1명, 금상 5명, 은상 12명, 동상 20명, 장려상 297명, 특별상 9명이 최종 수상했다.

심사는 주제 부합성, 창의적 표현력, 작품 완성도, 표현의 진정성 등을 기준으로 엄정하게 진행됐다.

대상은 한솔초등학교 2학년 조원율 학생이 차지했다. 조원율 학생은 주제 해석의 깊이와 화면 구성, 창의적 스토리텔링 등에서 높은 평가를 받아 상장과 상금 70만원을 수여받았다.

김윤희 미술대학장은 “어린이 미술대회는 상상력과 창의적 사고, 사회적 소통 능력을 키우는 의미 있는 자리”라며 “전국 어린이들이 예술로 자신을 표현하고 교류하며 역량을 키워갈 수 있는 행사로 지속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.