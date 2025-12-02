총사업비 275억 원 투입… 공영주차장 210면·생활문화센터 조성으로 생활 인프라 확충 부설주차장 2019년 대비 1만 5000여 면 증가… 2025년 총 13만6857면 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구는 12월 1일 ‘혜원여고 주차장 및 생활SOC 복합시설’ 착공식을 열고, 망우3동 일대의 주차환경 개선과 주민 생활문화 기반 확충을 위한 공사에 본격 착수했다.

망우3동은 주차장 확보율이 74.7%로 낮아 주차 환경 개선 필요성이 꾸준히 제기되어 온 지역이다. 구는 혜원여고와 부지 무상사용 협약을 체결, 2027년 9월 준공을 목표로 총사업비 275억 원을 투입해 지상 2층 3단 규모의 공영주차장(210면)과 생활문화센터를 조성한다.

생활문화센터에는 학생을 위한 특성화 교육공간과 지역주민 공동 커뮤니티실이 마련되며, 방과 후 프로그램·동아리 활동·주민 참여 프로그램 등 다양한 세대가 함께 이용하는 복합문화공간으로 운영될 예정이다.

중랑구는 지역별 주차 수요에 대응한 공영주차장 확충도 지속적으로 추진하고 있다. 올해 6월에는 중화1동 공영주차장을 기존 130면에서 230면으로 확대 개장해 주택 밀집 지역의 만성적인 주차 어려움을 크게 덜었다. 새로 조성된 주차장은 3층 4단 구조로 정기주차와 시간제 주차를 병행해 하루 최대 310대까지 수용할 수 있다.

이와 함께 중화2동 공원 부지 지하 공영주차장(약 100면 규모)과 면목동 도서관·주차장 복합시설(약 100면 규모) 조성도 순차적으로 진행하여 지역 내 주차 여건을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

구는 부설주차장 확보를 위해 신규 공동주택 공급, 담장허물기 사업, 주차환경 개선사업 등을 지속적으로 추진해 왔다. 그 결과 부설주차장은 2019년 12만1211면에서 2025년 13만6857면으로 총 1만5646면 증가하며 지역 주차 기반이 꾸준히 강화되고 있다.

류경기 중랑구청장은 “혜원여고 주차장 및 생활SOC 복합시설은 지역의 오랜 기대가 담긴 사업으로, 학생과 주민 모두가 함께 사용하는 소중한 생활 기반시설이 될 것”이라며 “지역 생활 편의를 높일 수 있도록 안전하고 차질 없이 공사를 추진하겠다”고 말했다.