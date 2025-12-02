[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 한 스타벅스 카페에서 치킨과 소주를 먹는 중국인들의 모습이 온라인에 공개돼 논란이 되고 있다.

2일 온라인커뮤니티 등에는 한 인스타그램 계정에 올라온 ‘스타벅스에서 소주·치킨 먹는 중국인들’이라는 제목의 사진이 확산됐다.

사진은 1일 오후 경기 양평의 한 스타벅스 매장에서 찍힌 것으로 전해졌다.

제보자는 “6~7명의 중국인이 스타벅스에서 소주와 치킨을 뜯어 먹으면서 얼굴이 벌게진 채 웃고 떠들었다”라고 당시 상황을 전했다.

이에 대해 스타벅스 관계자는 “당시 매장이 넓고 고객들이 많아 확인하지 못했다”라고 전했다.

해당 게시글 밑에 달린 댓글에는 “법이 중국인에게 관대하다” “뭘 하든 상상 그 이상” “대단하다 상상조차 못 한 걸 중국인들은 한다” “변 테러에 이젠 영업 방해까지” 등 수백개의 비판 댓글이 달렸다.

최근 중국인 관광객들이 경복궁 돌담 아래와 한라산국립공원 등반로, 제주도 시내, 인근에서 대·소변 등을 봤다는 목격담이 여러 차례 온라인 커뮤니티에 올라와 논란이 된 바 있다.