온두라스 대선서 중도·우파 선두…좌파 정권 교체 가능성 급부상 대만 재수교 긍정한 두 후보, 외교 노선 ‘중국→대만’ 회귀 주목 중남미 외교지형 흔들릴 전망…미·중 영향력 경쟁에도 변수

[헤럴드경제=서지연 기자] 중남미 온두라스 대선에서 중도·우파 야당 후보들이 개표 중반부터 좌파 여당 후보를 크게 앞서며 정권 교체 가능성이 급부상하고 있다.

두 야권 후보 모두 대만과의 외교 관계 복원을 긍정적으로 언급해 온 인물들이어서, 지난해 중국과 전격 수교한 온두라스의 외교 노선이 다시 대전환할 수 있다는 관측이 힘을 얻고 있다.

중국이 중남미에서 영향력 확대를 추진하는 가운데 온두라스가 ‘대만 복귀’를 선택할 경우 지역 외교지형에도 적지 않은 충격이 예상된다.

1일(현지시간) 온두라스 선거관리위원회(CNE)에 따르면 지난달 30일 치러진 대선 개표율 56% 기준으로, 우파 성향 국민당의 나스리 ‘티토’ 아스푸라(67) 후보와 중도 성향 자유당의 살바도르 나스라야(72) 후보가 득표율 39%대 후반을 기록하며 초접전을 벌이고 있다. 두 후보 간 표 차는 불과 0.02~0.03% 수준이다.

반면 좌파 여당 ‘자유와 재건당(리브레)’의 릭시 몬카다(60) 후보는 득표율 19%대에 머물러, 사실상 정권 재창출이 어려운 흐름이다.

현지 언론은 당초 아스푸라·나스라야·몬카다 간 3파전을 예상했으나, 뚜껑을 열자 야권 주자 2명으로 판세가 재편되는 양상이다. 특히 아스푸라 후보는 미국 도널드 트럼프 대통령의 공개 지지를 받은 인물로, 트럼프의 보수우파 지지층 결집 효과가 일부 작동했다는 해석도 나온다. 아르헨티나 하비에르 밀레이 대통령 역시 사회관계망서비스(X)를 통해 아스푸라 후보를 “온두라스를 파괴한 좌파에 맞설 인물”이라고 추켜세웠다.

정권 교체 가능성이 커지면서 국제사회의 관심은 자연스레 온두라스의 대중·대만 외교노선으로 쏠리고 있다. 현 카스트로 정부는 2023년 3월, ‘하나의 중국’ 원칙을 인정하며 대만과의 82년 외교관계를 끊고 중국과 수교했다. 대만은 당시 코로나 백신·인프라 지원 등을 두고 양국 관계가 흔들리던 상황에서 온두라스를 붙잡기 위해 마지막까지 외교전을 펼쳤으나, 카스트로 대통령은 “경제 회복을 위한 선택”이라며 중국행을 택했다.

그러나 이번 대선에서 선두권을 형성한 아스푸라·나스라야 두 후보 모두 대만과의 재수교 가능성을 공개적으로 언급해 왔다. 두 후보 모두 “대만과의 관계 단절이 과연 국가 이익에 부합했는지 재검토해야 한다”고 주장해 온 만큼, 정권교체 시 외교 노선이 거꾸로 회귀할 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다.

물론 실제 단교·수교 조치가 실행될지는 미지수다. 중국과 단교할 경우 경제·투자 프로젝트에 차질이 발생할 수 있다는 점, 대만과의 재수교가 미국과의 관계 변수로 작동할 수 있다는 점 등이 모두 ‘정치적 비용’으로 작용한다.

그럼에도 불구하고 전문가들은 “온두라스 새 정부가 대만 문제를 전략적으로 활용할 가능성은 높다”며 “중국·대만 모두 중앙아메리카에서 외교 파트너 확보가 매우 중요한 만큼, 정치적 레버리지로 쓰일 수 있다”고 분석한다.

온두라스는 중남미·카리브 지역에서 중국과 대만이 외교전 경쟁을 이어온 대표적 지역이다. 현재 대만과 공식 외교관계를 유지하는 국가는 ▷마셜제도 ▷파라과이 ▷과테말라 ▷투발루 ▷팔라우 ▷교황청 ▷벨리즈 ▷에스와티니 ▷아이티 ▷세인트키츠네비스 ▷세인트루시아 ▷세인트빈센트 그레나딘 등 12개국에 불과하다.

최근 중국이 중남미 지역에 인프라·금융 투자를 확대하며 대만 수교국을 빠르게 줄여온 가운데, 온두라스의 ‘노선 변경’은 대만 외교에 상징적 의미를 갖는 사건이다.

한편 시오마라 카스트로 대통령은 2021년 취임 당시 ‘첫 여성 대통령’으로 주목받았지만, 높은 범죄율·빈곤·경제난을 해결하지 못했다는 비판에 직면해 왔다. 카스트로 대통령의 배우자인 마누엘 셀라야 전 대통령은 2009년 군부 쿠데타로 축출된 이후 정치적으로 논란의 중심에 서온 인물이기도 하다.

정치 불안과 경제난이 겹친 상황에서 유권자가 변화를 택한 만큼, 내년 1월 출범할 새 정부는 기존과 다른 대외전략·경제정책을 선명하게 제시할 가능성이 크다.