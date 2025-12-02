개당 평균 10원 이상 포인트 또는 전자상품권(기프티콘) 지급

[헤럴드경제=박준환 기자]남양주시(시장 주광덕)는 이달부터 시민의 재활용 편의성을 높이고 고품질 재활용 자원 회수를 통해 자원선순환 체계를 확립하기 위한 ‘투명페트병 무인회수기’를 설치ㆍ운영한다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 인공지능 기술을 기반으로 투명페트 여부와 이물질 존재 여부를 자동으로 판별하고, 재활용 가능한 투명페트병을 투입하면 인센티브를 제공하는 방식이다.

회수기는 ▷호평체육문화센터 1층 로비 ▷진접이마트 1층 박스포장실 ▷송라중학교 1층 로비 ▷화도·수동행정복지센터 1층 ▷에코랜드 축구장 옆 이렇게 지역별 특성과 생활권, 공공성 등을 종합적으로 고려한 5곳에 설치됐다.

사용자가 무인회수기에 투명페트병을 투입하면 개당 평균 10원 이상의 포인트 또는 전자상품권(기프티콘) 등 인센티브를 지급받을 수 있다. 다만, 많은 시민이 이용할 수 있도록 1인당 투입량은 하루 일정량으로 제한되며, 운영시간도 주변 환경과 안전을 고려해 별도 지정한다. 자세한 이용 방법은 시 홈페이지에서 확인 가능하다.

남경화 자원순환과장은 “이번 사업은 시민의 자발적 참여를 유도해 고품질 재활용 자원을 확보하고, 탄소중립을 실현하는 계기가 될 것”이라며 “운영 결과를 분석해 향후 확대 운영 여부를 검토할 계획”이라고 밝혔다.