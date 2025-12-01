15일까지 노인일자리 수행기관 6곳서 내년 참여자 접수…월 30~60시간 근무 ▲공익활동 ▲노인역량활동 ▲공동체사업단 ▲취업지원 등 4개분야 2140개 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 1일부터 오는 15일까지 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업에 참여할 어르신들을 모집한다.

노인일자리 사업은 만 60세 이상 어르신들이 사회활동을 통해 활력을 되찾고 경제·사회적으로 자립하도록 돕는 국가사업이다.

참여자들은 월 30~60시간 근무하며 29만~ 76만 원 수준 급여를 받게 된다.

내년 노인일자리 수행기관은 총 6개소로 1곳이 늘었다. 올 7월 설립된 문정노인종합복지관을 비롯해, 송파노인종합복지관, 송파시니어클럽, 송파복지센터, 마천종합사회복지관, 대한노인회 송파구지회 등이다.

구는 2026년 이곳에서 공익활동, 노인역량활용, 공동체사업단, 취업지원형 등 총 4개 유형의 51가지 노인일자리 사업을 운영한다. 일자리 개수로는 2140개에 달한다.

대표적으로, 거리환경지킴이, 학교급식도우미, 우체국·도서관·지역아동센터 등 공공기관 서포터즈, 카페 근무·제과제빵·도시락 제조, 뚜벅이택배·카드배송 등이 있다.

구는 주민 의견을 반영한 신규 일자리도 발굴해 내년부터 운영한다. ‘경로당 순회 클리닝팀’ ‘등굣길 교통안전지킴이’ ‘하굣길 안심지킴이 순찰단’ 등 지역사회에 실질적인 도움을 주는 일자리들이 추가됐다.

근무 기간은 10개월부터 12개월까지 사업마다 다르고, 참여 자격도 일자리에 따라 상이하다. 일자리에 참여하려면 오는 15일까지 해당 일자리를 모집하는 6개 수행기관에 직접 신청하면 된다.

자세한 사항은 각 모집기관으로 개별 문의하거나, 모집기관별 누리집에서 확인할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “어르신들이 활기찬 일상을 영위하며 건강한 노후를 보내시도록 꾸준히 지원할 것”이라며 “어르신들의 일손이 꼭 필요한 곳에 보태지도록 노인일자리 사업 활성화에 힘쓰겠다”고 전했다.