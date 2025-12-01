긴급 돌봄 공백 막기 위한 촘촘한 민·관 안전망 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)가 긴급 돌봄이 필요한 주민들을 위한 민·관 협력망을 한층 더 강화했다.

구는 지난 11월 28일 지역 내 10개 민간기관과 ‘돌봄SOS 서비스 제공기관’ 업무협약을 체결하며 본격적인 통합 돌봄체계 구축에 나섰다고 밝혔다.

이번 협약은 10월 공개 모집에 참여한 14개 기관 가운데 심사를 통해 △일시 재가·동행 지원 5곳 △식사 배달(제조) 1곳 △주거 편의 4곳 등 총 10곳을 최종 선정해 진행됐다.

협약식에서는 기관 간 역할을 명확히 정하는 협약서 서명과 함께, 서비스 절차·전산 활용·안전관리 등을 다루는 실무 교육이 이어졌다.

‘돌봄SOS’는 갑작스럽게 돌봄이 필요한 주민에게 ▲일시 재가 ▲동행 지원 ▲단기 시설 ▲식사 배달 ▲주거 편의 서비스를 제공하는 사업이다.

동대문구는 개별 지원을 각각 분리해 운영하던 기존 틀에서 벗어나, 건강·주거·식사를 한 번에 묶어 지원하는 ‘통합돌봄지원’ 모델로 발전시키고 있다.

이번 협약 기관들은 동 주민센터와 함께 현장 중심의 실행 파트너로, 위기 상황의 첫 대응 역할을 맡게 된다.

이필형 동대문구청장은 “돌봄은 행정 하나만으로는 절대 완성되지 않는다. 지역의 복지기관과 전문 기관이 함께 움직여야 진짜 안전망이 된다”며 “돌봄 공백이 생기지 않도록 민·관 협력 체계를 더 촘촘하게 만들고, 누구도 소외되지 않는 지역 돌봄을 실현하겠다”고 말했다.

동대문구는 앞으로도 통합돌봄 기반 확대와 서비스 품질 강화를 위해 민간 파트너십을 지속적으로 넓혀갈 방침이다.