군정 수반 “자국 천연자원 판매할 정당 권리 있어”

[헤럴드경재=정호원 기자] 아프리카 니제르 군정은 프랑스 국영 원전기업 오라노의 현지법인이 국유화되기 전 채굴한 우라늄을 수출하겠다고 밝혔다.

AFP 통신에 따르면 니제르 군정은 지난달 30일 자국내 천연자원의 처분권을 주장하며 이같이 밝혔다.

군정 수반인 압두라흐마네 티아니 대통령은 “니제르에는 자국의 천연자원을 원하는 누구에게든 시장 규칙에 따라 완전한 독립성을 갖고 판매할 정당한 권리가 있다”고 강조했다.

원자력 발전 강국인 프랑스는 과거 식민 지배한 니제르에 오라노를 진출시켜 우라늄을 채굴해 왔다. 니제르는 2021년 기준 전세계 천연 우라늄 생산량의 4.7%를 차지한다.

하지만 지난 2023년 7월 쿠데타로 니제르에 군정이 들어선 이후 프랑스와 관계가 악화하면서 우라늄 채굴 문제도 논란의 중심이 됐다. 니제르 군정은 지난해 6월 오라노의 채굴 허가를 취소한 데 이어 올해 6월엔 소마이르를 국유화했다. 소마아르는 오라노 63.4%, 니제르 정부 36.6%의 지분 구조로 된 현지법인이다.

니제르 군정은 지난 7월 러시아가 현지 우라늄 채굴 의사를 밝히자 이란이나 러시아 같은 새로운 파트너로 눈을 돌리겠다는 의사를 내비쳐왔다.

현재 오라노는 광산 운영권을 되찾기 위해 다양한 중재 절차를 밟고 있다.