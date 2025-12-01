내년 2월 14일까지… 지역주민·기업·단체 등 소중한 나눔으로 든든한 겨울나기 지원 12월 10일 ‘제3회 광진 나눔의 날’ 개최… 성금 모금 및 전달 등 나눔의 장 열려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 내년 2월 14일까지 3개월간 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’을 추진한다.

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’는 서울사회복지공동모금회, 광진복지재단과 협력해 지역 주민·기업·단체가 어려운 이웃을 위해 성금과 기부물품을 모으는 나눔사업이다.

올해 구가 세운 모금 목표액은 전년 대비 1% 상향된 약 18억 원이다.

기부를 희망하는 개인이나 단체는 광진복지재단과 구 복지정책과, 동 주민센터를 방문하거나 정보무늬(QR코드), 단말기 등을 통한 기부도 가능하며, 이후 연말 세제 혜택이 주어진다.

오는 12월 10일 구청 대강당에서는 ‘제3회 광진나눔의 날’ 행사가 개최된다. 이번 행사 1부에서는 우수 기부자에 대한 감사패 수여, ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 동 홍보대사 위촉, 사랑의 온도탑 제막식이 진행되고, 2부에서는 이웃돕기 성금·성품 모금 및 전달식, 바자회가 이어져 나눔 참여의 장이 펼쳐질 예정이다.

모금된 성금은 광진복지재단을 통해 긴급지원이 필요하거나 공적지원을 받지 못하는 취약계층 주민의 난방비, 생계비, 의료비, 주거비 등 실질적인 겨울나기 지원에 사용되고, 성품(쌀, 김치, 식료품, 난방용품 등)은 취약계층 가구와 사회복지시설 등에 지원된다.

김경호 광진구청장은 “여러분의 따뜻한 정성이 모여 추운 겨울을 버텨야 하는 이웃에게는 큰 힘이 된다”며 “구민 여러분께서 보내주신 귀한 나눔이 우리 동네 어려운 이웃들의 겨울을 지키는 든든한 울타리가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.