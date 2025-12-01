이탈리아마을 연결 어린왕자 별빛축제

[헤럴드경제=함영훈 기자] 경기도 가평군의 복합문화테마파크 ‘쁘띠프랑스 & 이탈리아마을’은 1일 부터 2026년 2월 28일까지 석달간, 겨울 시즌 대표 행사 ‘제4회 피노키오 & 어린왕자 별빛축제’를 개최한다.

올해 축제는 ‘유럽 동화 속 겨울빛 여행’을 주제로, 두 마을 전역을 조명·전시·체험·공연이 자연스럽게 어우러지는 따뜻한 겨울 감성 공간으로 꾸며졌다.

이탈리아 마을에서는 피노키오의 크리스마스 세계를 담아낸 특별 기획 공간 ‘윈터 하우스(Winter House)’가 축제의 시작을 알린다. 크리스마스 오브제와 감성 포토존, 어린이 체험 요소가 조화롭게 구성되어 있어 가족 단위 방문객에게 특히 사랑받을 것으로 기대된다.

또한 크리스마스 이브(12월 24일)와 크리스마스 당일(12월 25일)에는 마을 전체 조명이 더욱 따뜻하게 연출되어, 가족 나들이뿐 아니라 연인 데이트로도 손색없는 로맨틱한 분위기가 조성된다. 또한 크리스마스 시즌 주말에는 실내 인형극 ‘빨간망토’가 특별 편성되어 가족 관람객에게 더욱 풍성한 겨울 공연 경험을 제공한다.

이와 함께 유럽 전통 줄인형극 ‘마리오네트 퍼포먼스’, 피노키오 모형관·다빈치 전시관, 베네치아 가면 만들기 등 체험 프로그램이 다채롭게 운영된다.

프랑스 마을에서는 겨울 조명의 깊은 감성을 담은 ‘야외 별빛 포토존’이 확대 조성된다. 별빛 조형물과 조명 거리, 겨울 감성 촬영 스폿들이 곳곳에 마련되어 있으며, 특히 크리스마스 시즌에는 연인들의 인증샷 명소로 큰 인기를 끌 것으로 보인다.

여기에 유럽 선율을 담은 ‘세계 오르골 시연’, 비행사 출신으로 어린왕자의 작가인 생텍쥐페리 기념관과 갤러리 쁘띠프랑스의 상설 전시, 어린왕자 의상 체험 및 프랑스 전통놀이 프로그램까지 더해져 다양한 연령층이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠가 준비된다.

특히 크리스마스 이브와 당일에는 두 마을이 유럽 작은 마을의 연말 풍경처럼 밝고 따뜻한 조명으로 채워진다고 한다.