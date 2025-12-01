힐링 승마 체험도 운영

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] ‘제1회 순천시장배 팔마 유소년 승마대회’가 오는 6~7일 이틀 간 순천 풍덕수변공원 특설 경기장에서 개최된다.

청렴의 상징인 ‘말 여덟마리’ 정신을 기리기 위해 순천에는 팔마초·중·고교, 팔마체육관, 팔마야구장, 팔마수영장, 팔마탑, 팔마비, 팔마로, 팔마대교, 팔마오거리 등 ‘팔마(八馬)’ 지명이 많다는 특징이 있다.

이번 대회는 순천시가 처음으로 개최하는 전국 규모의 유소년 승마대회로 시민들이 평소 자주 찾는 수변공원에서 열려 승마의 매력을 가까이에서 느낄 수 있도록 마련됐다.

경기 종목은 장애물, 권승, 거북이 달린다, 릴레이 등 총 5개 종목 8개 경기로 현재 참가자 모집 중이다.

참가 대상은 전국의 초등학생부터 중학생까지로 학생 승마 사업 참여 학생 등 관내 유소년에게 대회 참여 기회를 제공하기 위해 경기 난이도를 조정해 운영할 계획이다.

오는 6일에는 승마대회를 개최하고, 7일에는 힐링 승마 체험을 운영한다.

승마 체험은 유료로 운영하며, 울타리 안을 한 바퀴 도는 단순 체험이 아닌 동천을 따라 잔디 위를 거닐며 말과 교감하고 힐링하는 경험을 제공할 예정이다.

시 관계자는 “단순히 실력을 겨루는 대회가 아닌 생태자원과 승마가 어우러져 상승효과를 내고, 승마 문화의 저변을 확대하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 시청 동물자원과로 문의하면 된다.