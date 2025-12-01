[헤럴드경제=민성기 기자] 단골로 찾던 대구의 한 시장 횟집에서 2㎏짜리 참돔을 주문한 손님에게 실제 제공된 횟감이 258g에 불과했다는 제보가 알려지며 논란이 확산되고 있다.

지난달 28일 129만 명의 구독자를 보유한 수산물 전문 유튜브 채널 ‘입질의추억TV’은 “저울치기보다 악랄한 횟감 빼돌리기”라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속 제보자는 “참돔 2kg과 전어 2kg을 전화 주문해 총 10만 원을 결제했지만, 집에서 무게를 재 보니 참돔 회가 258g에 불과했다”고 주장했다.

가게 측은 처음에는 “머리가 커서 수율이 낮을 수 있다”고 해명했으나, “수율을 조작한 것 아니냐”는 질문에는 명확한 답을 하지 않은 채 결국 참돔 1kg 가격 환불을 제안한 것으로 전해졌다.

또 제보자가 받은 접시에는 뱃살·중간살·등살이 각각 한 줄씩만 담겨 있었다.

채널 운영자이자 수산 전문 칼럼니스트 김지민 씨는 참돔 2kg을 손질할 경우 통상 600~700g의 회가 나오며, 뱃살과 등살 등 부위별로 두 줄씩 나오는 것이 일반적이라고 설명했다.

김 씨는 “수율이 평균적으로 35%라고 가정해보면 1㎏에 350g이고 2㎏은 700g이다. A씨는 2㎏에 258g인 것”이라며 ”설마 참돔 한 마리를 반쪽만 썬 것인가. 양심적으로 판매했으면 돈을 돌려줄 이유가 없지 않느냐”고 지적했다.

제보자는 “단골이라 평소에는 사장님한테 전화해서 포장하곤 했는데 이날은 가게로 전화해서 포장했다가 장난질을 당했다”며 “씁쓸하다”라고 분통을 터뜨렸다.