부산은행, 2010년부터 누적 4800만원 기부

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 1일 롯데백화점 부산본점 정문 앞 광장에서 열린 ‘2025년 구세군 자선냄비 시종식’에 참석해 성금을 전달했다고 밝혔다.

이번 행사는 구세군 경남지방본영이 주최했으며, 박형준 부산시장, 김석준 부산시교육감, 양재생 부산상공회의소장, 부산은행 손대진 부산영업그룹장 등 80여 명이 참석해 연말 이웃돕기 모금의 시작을 함께했다.

이날 시종식에서는 자선냄비 시종 선언과 함께 타종 및 성금 기탁을 진행했다. 구세군 자선냄비 모금은 12월 한 달간 부산역·서면역 등 지역 주요 거점에서 운영되며 모금된 성금은 지역 소외계층의 기초 생계비 지원 및 지역사회 복지사업 지원 등에 사용될 예정이다.

부산은행은 2010년 이후 구세군 자선냄비 모금에 꾸준히 참여해 누적 4800만원을 기부해왔고, 지역에서 얻은 이익을 지역사회에 환원한다는 원칙 아래 다양한 나눔 활동을 지속하고 있다.

부산은행 손대진 부산영업그룹장은 “자선냄비를 통한 따뜻한 정성이 지역의 어려운 이웃들에게 전달되길 바란다”며 “앞으로도 지역 대표 금융기관으로서 기부와 나눔 실천에 지속적으로 앞장서겠다”고 말했다.