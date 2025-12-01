[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구·경북 최대 규모의 육아 박람회인‘대구 베이비&키즈페어(대구 베키)’가 오는 4일부터 7일까지 엑스코에서 개최된다.

1일 엑스코에 따르면 엑스코와 메쎄이상이 공동 주관하고 대구시가 후원하는 이번 박람회는 브라이텍스, 잉글레시나, 다이치, 실버크로스, 시크, 더블하트, 헤겐, 베이비브레짜, 밤부베베, 바이오가이아, 베베루나, 베베숲, 무스텔라 등 국내외 프리미엄 육아 브랜드가 대거 참여한다.

제46회 대구 베키는 대구시가 주최하고 경북일보가 주관하는 ‘2025 대구 새생명축제’와 동시 개최된다.

행사 기간에는 ▲베이비모델 선발대회 ▲패밀리 콘셉트 포토 콘테스트 ▲이니셜 키링 만들기 ▲어린이 놀이존 등 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램이 다채롭게 마련됐다.

특히 눈길을 끄는 베이비모델 선발대회는 현재 온라인 선착순 접수 중이며 선발된 참가자는 4일부터 7일까지 현장 촬영에 참여한다.

심사를 통해 ▲1위(2026 베이비&키즈페어 메인 모델·30만원 상당) ▲2위(10만원 상당) ▲3위(5만원 상당) ▲인기상(5만원 상당)이 수여되며 시상식은 7일 오후 2시 열린다.

전시회 개막에 앞서 관람객 대상 현장 이벤트도 풍성하다.

행사 현장에서는 ▲선착순 100명 얼리버드 선물 ▲최대 5만 원 코베페이 당첨권이 포함된 100% 당첨 뽑기 이벤트 ▲카카오톡 채널·인스타그램 팔로우 시 사은품 증정 등 현장 참여형 이벤트도 준비돼 기대감을 높이고 있다.

예비맘과 초보맘을 위한 특별 혜택도 주목된다.

뉴트리시아의 무료 멤버십 ‘압타클럽’은 임신부와 첫돌맘에게 아기 물티슈 1박스를 제공하며 출산 후 120일 이내 육아맘에게는 네이버페이 등의 추가 증정 혜택을 마련했다.

또 매월 200명에게 제공되는 임신축하선물 ‘베베킹박스’ 신청도 가능해 육아 초기 가정의 실질적인 지원에 힘을 더한다.

관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지며 대구 베키 공식 홈페이지와 앱에서 무료입장 신청 시 별도 등록 절차 없이 신속한 입장이 가능하다.

행사 프로그램, 이벤트, 참가 브랜드 등 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.