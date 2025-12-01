현대건설이 자체 개발한 인공지능(AI) 기반 수면케어 솔루션이 첫 적용된 ‘힐스테이트 레이크 송도 4차’는 입주민의 건강관리를 책임지며 ‘힐링단지’로 면모를 뽐냈다.

인천 송도동에서 선보인 ‘힐스테이트 레이크 송도 4차’는 지하 2층~지상 36층, 84~165㎡(이하 전용면적) 1319세대로 송도 힐스테이트 브랜드타운 내 최대 규모다. 단지는 현대건설의 AI 수면케어 솔루션 ‘헤이슬립’을 32~33층에 위치한 게스트하우스에 최초 적용했다. ‘헤이슬립’은 AI가 개인별 수면 데이터를 분석해 맞춤형 수면환경(조도·습도·환기 등) 설정이 가능한 능동형 케어 시스템이다. 주요 환경요소를 공간 단위에서 정밀 제어하도록 설계에 반영했으며, 사용자가 이를 실시간으로 모니터링할 수 있다. 공간이 사용자의 생체 리듬에 맞춰 능동적으로 반응하는 ‘스마트 라이프 테크’로의 진화를 추구한다.

차별화된 입면디자인은 ‘힐스테이트 레이크 송도 4차’의 독특한 특징이다. 타 단지 대비 높은 천장고(2.5m)에 우물천장을 적용해 공간감을 극대화했다.

‘건강한 아파트’에 걸맞게 스크린테니스, 스크린골프, 실내골프연습장, 피트니스, 탁구장 등 각종 스포츠시설과 독서실, 도서관, 스터디룸 등 커뮤니티 시설도 갖췄다. 초미세먼지 저감, 바이러스·박테리아·곰팡이 등을 동시에 제거하는 첨단 살균·청정 환기시스템인 ‘H클린알파 2.0’도 적용된다.

핵심시설인 워터프런트 호수도 인근에 위치해 있고, 송도달빛축제공원과 잭니클라우스골프클럽(GC) 등도 인접해 있다.

