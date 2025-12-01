11월 610억달러 ‘최대’, 8.4% 증가 반도체 38.6% , 자동차 13.7% ↑ 연 7000억弗땐 일본과 유사 규모

미국의 관세 영향 우려에도 우리나라 11월 수출이 작년 같은 기간보다 8.4% 증가하며 역대 11월 중 최대 기록을 세웠다.

‘슈퍼 사이클’을 맞은 반도체 수출이 39% 가량 늘면서 사상 최대 실적을 경신하고, ‘수출 효자’ 자동차가 미국의 관세 영향 속에서도 14% 가량 증가하며 수출 상승 흐름을 이어가면서 연간 수출 7000억달러 돌파가 가시권에 들어왔다.

1일 산업통상부에 따르면 11월 수출액은 610억4000만달러(통관 잠정치)로 작년 동월 대비 8.4% 증가했다. 이는 역대 11월 중 최대 수치다. 이로써 월간 수출은 지난 6월부터 6개월 연속으로 월간 최대 실적을 경신하며 플러스 행진을 달성했다.

조업 일수를 고려한 일평균 수출은 13.3% 증가한 27억1000만달러로 역대 11월 중 최고를 기록했다. 1∼11월 누적 기준 수출은 6402억달러로 기존 최대치를 3년 만에 경신했다.

1월~11월 수출 누적액은 6402억300만달러로 전년 같은 기간보다 2.9% 늘었다. 역대 최대 기록인 지난해 수출액 6838억달러를 경신하기 위해서는 이달 436억달러를 넘기는 실적만 올리면 된다. 통상 연말에 수출이 몰리면서 12월 수출액은 평균 600억달러 초반을 기록해왔다. 이에 따라 올해 연간 수출액은 7000억달러 돌파할 것으로 전망된다.

연간 수출액이 7000억달러대까지 오르면 우리의 연간 수출 규모가 일본과 유사한 수준이 된다. 한국무역협회가 국제통화기금(IMF) 통계를 정리한 자료에 따르면 지난해 일본의 연간 수출은 7075억달러를 기록했다.

15대 주력 품목 중에서는 6개 품목의 수출이 증가했다. 최대 수출 품목인 반도체의 수출은 작년보다 38.6% 증가한 172억6000만달러로 사상 최대 수출 기록을 다시 썼다. 이달 반도체 수출은 전체 수출의 28%로 차지했다. 자동차 수출은 미국의 25% 품목 관세 영향에도 작년보다 13.7% 증가한 164억1000만달러를 기록했다.

반면, 디스플레이(-2.9%), 자동차부품(-11.2%), 일반기계(-4.2%), 선박(-17.5%), 석유제품(-10.3%), 석유화학(-14.1%), 철강(-15.9%),가전(-2.4%) 등 주력품목 15개 중 9개가 감소했다.

국가별로는 관세 영향을 직접적으로 받는 대미 수출이 작년보다 0.2% 감소한 103억5000만달러를 기록하며 보합세를 보였다.

반면 대아세안지역 수출은 6.3% 증가하면서 104억2000만달러를 기록해 믹국을 제치고 우리의 대수출국 상위 2위로 올라섰다.

대수출국 상위 1위인 대중국 수출은 반도체, 석유제품 등 주력 품목의 고른 성장세 속에 120억7000만달러로 작년보다 6.9% 증가했다.

11월 수입은 513억달러로 작년보다 1.2% 증가했다. 이로써 11월 무역수지는 97억3000만달러 흑자를 기록했다. 무역수지는 올해 1월(-18억7300만달러) 적자를 기록한 후 2월부터는 줄곧 흑자행진을 이어가고 있다. 배문숙 기자