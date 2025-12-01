- 전국 17개 창조경제혁신센터 내 ‘스타트업 원스톱 지원센터’ 설치 - 스타트업 고민 ‘한 곳’에서 해결하는 민·관 협력 통합지원체계 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] 중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)는 1일 경기 스타트업 원스톱 지원센터에서 스타트업, 민간 협·단체, 지원분야별 전문가, 선배 기업가(멘토) 등 100여 명이 참석한 가운데 전국 17개에서 동시 개소하는‘스타트업 원스톱 지원센터’출범식을 개최하고, 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.

이번 출범식은 전국 창업 생태계의 민‧관 협력체계를 구축하고, 창업자의 고민을 한 곳에서 해결하는 ‘원스톱 지원’의 시작을 선언한 자리로, 지난 9월에 발표한 ‘새정부 창업·벤처 정책 비전’의 후속 조치다.

새롭게 출발하는‘스타트업 원스톱 지원센터’는 법무·세무·특허·노무 등 창업과정에서 필요한 전문 상담을 제공하고, 정부의 창업지원사업 정보를 통합 제공하는 창업자 전용 통합 창구다.

그간 중기부는 센터 구축을 위해 10회에 걸친 창업 간담회를 통해 현장의 목소리를 반영해 왔으며, 민간 협단체와 연계하여 분야별 전문가, 대기업 퇴직인력, 성공한 선배 창업가 등 1600여명의 자문단을 구성했다.

센터의 멘토로 참여하는 노타 채명수 대표는 창업 초기 직접 겪었던 애로를 공감하며 “단순한 조언을 넘어 선배 창업가로서 현장 경험과 실패까지 솔직히 나누며 후배 창업가들의 성장에 실질적인 힘이 되겠다”고 포부를 밝혔다.

이날 행사에서 중기부는 주요 민간 협단체와 업무협약(MOU)을 체결했다. 민간 협력기관들은 각 단체가 보유한 법률 지원, 멘토링, 투자 연계, 글로벌 진출 등 서비스 인프라를 원스톱 센터에 연계‧공유함으로써, 창업자에게 실질적인 지원을 제공할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “이제 창업자들이 여러 곳을 찾아다니는 일이 없도록 ‘한 곳’에서 해결할 수 있는 단일 창구를 정부와 민간이 함께 구축했다”며 “이번에 마련한 원스톱 지원체계는 창업자에게 필요한 행정·지원 절차의 문턱을 낮추고, 혁신의 속도를 높이는 마중물이 될 것”이라고 강조했다.

한편, 한 장관은 센터 출범식에 이어 원스톱 지원센터의 현장 창구 역할을 담당하는 전국 창조경제혁신센터(이하 창경센터) 대표들과 함께 그간 지역 창경센터의 활동 내용을 점검하고, 원스톱 지원센터 발전방향을 논의했다.

중기부는 이번 창경센터와의 논의 내용, 업계 의견 등을 반영해 내년 1분기 중으로 ‘온라인 원스톱 지원센터’도 구축해 지역과 시간의 제약 없이 창업기업이 필요한 지원을 적시에 받을 수 있는 지원 환경을 조성해 나갈 방침이다.