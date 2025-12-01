총사업비 관리지침 개정안 본격 시행

[헤럴드경제=양영경 기자] 앞으로 대규모 공공 건설사업에서 건설분야 신기술 적용이 확대되고 안전 관리가 강화된다.

기획재정부는 이 같은 내용이 담긴 ‘총사업비 관리지침’ 개정안이 지난 28일부터 시행됐다고 1일 밝혔다.

이번 조치는 지난 10월 말 발표된 ‘총사업비 관리제도 개선방안’의 후속 조치로, 공공공사에 건설분야 신기술 적용 확대와 안전관리 절차 강화, 제도 운영의 합리화 등을 골자로 한다.

개정안은 공공 건설사업에 인공지능(AI), 건설정보모델링(BIM), 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 등 스마트 건설기술을 활용할 경우 안전성과 효율성을 높이는 범위 내에서 총사업비 자율조정을 허용한다. 공사 기간을 설정할 때 실제 소요 기간을 반영하도록 명문화하고 안전관리 비용 반영 기준도 정비했다.

물가상승 외 사업물량 증가로 총사업비가 일정 수준을 초과하면 타당성재조사를 의무화하는 기준을 구체화했다.

입찰 과정에서 발생하는 낙찰차액은 계약 체결 분기의 다음 달 말까지 감액 처리하도록 해 재정 절감 효과를 조기에 확보한다. 일괄입찰 및 대안입찰 사업은 공종 간 사업비 조정을 허용했다.

이 밖에 정보화사업의 총사업비 구성 항목 기준을 명확히 하고, 발주기관의 책임으로 사업기간이 연장되는 경우에만 직접 필요한 비용을 반영해 감리비를 조정할 수 있도록 제도적 근거를 정비했다.