접이고리 적용 스탠드형…소방산업기술원 승인 획득

귀뚜라미그룹 나노켐(대표 최영환)이 캠핑·차박용 일산화탄소 경보기를 새로 선보였다.

신제품 ‘세이프온 일산화탄소 경보기 스탠드형’(사진)은 소방용품 검정기관인 한국소방산업기술원(KFI) 형식승인(KC인증)을 획득해 신뢰성을 공인받았다. 내년부터 적용되는 가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사 시험세칙 개정 기준에도 부합하게 설계된 게 특징이다.

후면부 접이식 고리를 적용해 원하는 공간에 세워놓거나 걸어둘 수 있어 좁은 텐트나 차 안에 적합하다. 자석을 활용해 차 안이나 보일러 옆면에 부착해둬도 된다고 한다.

일산화탄소에만 반응하는 전기화학식 감지센서를 적용해 정확도가 높고 전력소비가 적다고도 했다. 영하 10도 이상 영상 40도 이하, 상대습도 85% RH 이하의 온도와 습도를 견디도록 제작돼 사계절 정상 작동한다고 나노켐 측은 소개했다.

공기 중 일산화탄소 수치가 55PPM(0.0055%) 이상 일정 시간 유지되면 경보음과 LED램프 점멸로 위험을 알린다. 껍데기 재질은 PVC소재로 난연성을 강화했다고. 제품은 코스트코코리아 매장에서 판매된다.

나노켐 관계자는 “겨울철 캠핑·글램핑 중 일산화탄소 중독사고가 종종 발생한다. 밀폐된 공간에서 난방기구를 사용할 땐 환기구를 설치하고, 텐트나 차량 내부에 일산화탄소 경보기를 설치해 사고에 대비해야 한다”고 밝혔다.

소방기술원 승인을 받지 않은 경보기의 경우 오작동 같은 성능결함이 나타날 수 있다. 배터리, 전자파 적합성에 대한 KC인증은 일산화탄소 감지 성능과는 무관하므로 상세페이지에서 인증정보를 확인할 필요가 있다고도 했다.