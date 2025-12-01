대상 등 19개 본상 수상

[헤럴드경제=박지영 기자] 이노션이 ‘2025 대한민국광고대상’에서 대상 8개를 포함해 총 19개의 본상을 수상하며 창사 이래 최고 성적을 기록했다고 1일 밝혔다. 이로써 이노션은 이 상이 생긴 이래 한해 최다 대상 수상 회사가 됐으며, 이노션 자체적으로도 역대 최고 성적을 거두게 됐다.

이노션은 TV, 인쇄, 옥외광고(OOH), 캠페인전략, 소셜커뮤니케이션, 브랜디드콘텐츠&엔터테인먼트, 공익광고, 이노베이션 등 전 부문에서 고르게 대상을 수상하며 ‘마케팅 풀서비스 밸류체인’을 완성했다는 평가를 받았다.

특히 가장 큰 주목을 받은 작품은 빙그레와 함께한 ‘처음 듣는 광복’ 캠페인이다. 광복 80주년을 맞아 역사적 자료와 독립운동가 후손 증언, 학자 자문 등을 토대로 당시의 함성 소리를 AI 기술로 재현해 다양한 콘텐츠로 선보였다. 이 캠페인은 브랜디드콘텐츠&엔터테인먼트, 공익광고, 이노베이션 부문에서 대상 3개를 휩쓸었다.

또 다른 대표 수상작인 ‘집에 가자’(KCC건설) 캠페인은 TV영상 부문 대상을 획득했다. ‘우리 모두에게는 저마다 그리운 집이 있다’는 메시지를 중심으로 다양한 사람들의 귀가 순간을 사실적으로 담아내 큰 공감을 샀고, 유튜브 조회수 5300만회를 돌파했다.

신세계프라퍼티와 제작한 ‘세상에서 가장 큰 라이프가드’ 캠페인은 해운대 그랜드조선 부산 호텔 외벽 전광판에 거인의 수상구조대원이 실시간 안전 정보를 전한 작품으로 옥외광고 부문 대상을 받았다.

이 외에도 ▷기아 ‘The Kia EV5 with FIVE GUYS’(인쇄) ▷당근–경찰청 실종자 찾기 캠페인 ‘컴백홈’(캠페인전략) ▷보건복지부–건강증진개발원의 금연 캠페인 ‘노담소셜클럽’(소셜커뮤니케이션) 등이 각각 대상을 차지했다.

올해 이노션은 대상 8개 외에도 금상 2개, 은상 4개, 동상 5개를 보태 총 19개를 수상했다. 김정아 이노션 대표는 “AI를 활용해 역사를 재조명한 작품부터 공익 캠페인까지 폭넓은 분야에서 대상을 받게 되어 의미가 남다르다”며 “스무 살을 맞은 이노션이 앞으로도 클라이언트와 함께 성장해 나가는 기반을 마련하겠다”고 말했다.

한편, 올해로 32회를 맞은 대한민국광고대상 시상식은 2일 서울 더플라자호텔에서 열린다. 매년 약 2000여 작품이 출품되는 국내 최고 권위의 광고제로 꼽힌다.