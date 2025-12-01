[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]한국토지주택공사(LH) 대경본부는 대구 중구 동인시영 LH 참여형 가로주택정비사업(태왕아너스 라플란드) 해산총회를 열고 사업이 성공적으로 완료됐다고 1일 밝혔다.

지난 1969년 준공한 대구 최고령 아파트인 ‘동인시영 아파트’를 재정비한 이번 사업은 계단실 없이 통행과 연탄배달 등을 위한 경사로만 설치돼 있던 열악하고 노후화된 주거환경을 신천 강변 조망의 명품 아파트로 탈바꿈시킨 사업이다.

이번 사업은 LH가 전국에서 추진 중인 64개 가로주택정비사업 중 지방권 최초로 해산ㆍ청산을 진행하는 사업지로, 공공이 참여하는 정비사업의 속도와 안정성을 입증했다.

특히 조합 설립부터 해산까지 약 8년 만에 사업을 완료하며 일반적으로 15년 가량 소요되는 기존 정비사업 대비 공공참여형 모델의 효율성이 부각됐다.

최근 정비사업 현장에서 공사비 상승으로 조합과 시공사 간 갈등이 빈번한 상황에서도 이번 사업은 조속한 공사 시행과 높은 조합원 계약률을 기반으로 ‘비례율 114%’라는 높은 사업성을 확보했다.

그 결과 조합원 추가 분담금 없이 연내 청산금 지급까지 가능해져 조합원의 사업 만족도를 높였다.

또 최초 조합원 272명 중 84%인 229명의 기존 주민이 원주거지에 재정착하는 지속가능한 정비사업 모델을 실현했다는 점도 주목을 받고 있다.

문희구 LH 대경본부장은 “대구 동인시영 LH참여형 가로주택정비사업은 빠른 사업 추진, 사업성 확보, 높은 주민 재정착률을 모두 충족한 지방권 최초의 가로주택정비사업이라는 점에서 큰 의미가 있다”며 “LH는 이번 사업 경험을 바탕으로 공공정비사업을 지속적으로 발굴ㆍ검토해 지역 주거환경 개선에 기여하겠다”고 말했다.