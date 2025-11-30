12월 6일부터 5주간, 2기 청년예술가 10인의 대표작품 40여 점 전시 더 갤러리 호수에 ‘작가의 방’ 재현 및 작가와 대화 등…주민참여 프로그램도 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 오는 12월 6일부터 내년 1월 11일까지 석촌호수에 위치한 ‘더 갤러리 호수’에서 송파청년아티스트센터 2기 입주작가 결산전:‘연말정산’을 개최한다.

이번 전시는 ‘송파 청년아티스트센터’ 2기 입주작가로 선정된 청년 시각예술가 10명이 1년 동안 치열하게 고민, 작업한 결과물을 선보이는 자리다.

결산전: 연말정산은 한 해의 경제 활동을 정산하듯 입주 청년 작가들이 1년간 쌓아 올린 예술적 성취를 정리하고, 그 작업을 지역 주민들과 함께 나눈다는 의미를 담았다.

전시는 ‘더 갤러리 호수’ 1층과 2층에서 두 개의 파트로 나누어 펼쳐진다. 제1전시장 연말정산展에서는 입주작가들이 센터에서 활동하며 올해 제작한 회화, 영상, 설치 작품 등 40여 점을 만나볼 수 있다.

2기 작가인 ▲강연수 ▲공예나 ▲김미우 ▲남정근 ▲박정선 ▲안지예 ▲양다희 ▲임종연 ▲장연지 ▲조정수 10인의 작가별 개성과 예술적 세계를 가장 잘 드러내는 작품으로 선별했다.

제2전시장 ‘예술가의 방’은 작가들의 실제 작업실을 전시장으로 옮겨온 듯한 콘셉트로 꾸며진다. 관람객들은 작품이 탄생하는 과정을 엿보고, 작가들의 창작 세계를 보다 친밀하게 이해할 수 있는 기회를 제공한다.

전시 기간 중 관람객을 위한 참여 프로그램도 운영한다. 청년 예술가들이 직접 작품의 뒷이야기를 들려주는 ‘작가와의 대화’ 시간을 마련했다. 오는 12월 13일, 20일, 27일 오후3시부터 5시까지 세 차례 진행된다.

또, 더 갤러리 호수 1층 ‘체험존’에서는 누구나 예술가가 되어 그림을 그리고 전시장 벽면에 직접 전시하는 프로그램에 참여할 수 있고, 매일 오전 11시와 오후 3시에는 주민 도슨트(해설사)의 깊이 있는 작품 설명도 들을 수 있다.

‘더 갤러리 호수’ 운영시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시까지며 월요일과 공휴일은 휴무다.

서강석 송파구청장은 “이번 ‘연말정산’ 전시는 한 해 동안 청년예술가들이 창작 활동을 하며 성장하는 과정을 주민들과 공유하고, 서로 응원을 주고받는 뜻 깊은 소통의 장이 될 것”이라며 “앞으로도 청년예술가들이 지역과 상생하고, 더욱 성장할 수 있도록 다각적인 지원을 이어가겠다”고 전했다.