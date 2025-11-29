과기정통부, 정보 유출 규모 확대 등 조사단 구성·운영 개보위, 보호법상 안전조치 의무 위반 등 신속 조사·제재

[헤럴드경제=고재우 기자] 쿠팡 고객 3370만명 정보가 노출되자 정부가 대대적인 조사에 나설 것을 예고했다.

과학기술정보통신부(과기정통부)와 개인정보보호위원회(개보위)는 29일 쿠팡 침해사고 피해 규모가 대폭 확대됨에 따라 사고 조사 등 대응 방향을 발표했다.

지난 19일 쿠팡은 4536개 계정의 고객명, 이메일, 주소 등 정보 유출 등을 정부에 신고했으나, 이후 조사 과정에서 3370만개 계정에서 정보 유출이 있었던 것으로 확인했다. 노출 정보는 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록(이름·전화 번호·주소), 일부 주문 정보 등으로 알려졌다.

이에 과기정통부는 대규모 유출 및 추가 국민 피해 발생 우려 등 사안의 중대성을 고려해 오는 30일 민관합동조사단을 구성하고, 사고 원인 분석 및 재발 방지 대책을 마련할 계획이다.

개보위는 쿠팡으로부터 지난 20일에 이어 29일 두 차례에 걸쳐 유출 신고를 받았다. 개보위는 지난 21일부터 조사를 진행 중이다. 특히 유출된 개인정보에 국민 다수의 연락처, 주소 등이 포함된 만큼, 신속한 조사를 거쳐 개인정보보호법상 안전조치 의무 위반 시 엄정 제재할 방침이다.

아울러, 과기정통부와 개보위는 유출 정보 등을 악용한 스미싱 등 2차 피해 방지를 위해 보호나라 누리집을 통해 대국민 보안 공지도 진행했다.