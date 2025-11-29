[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구의회 전은혜 의장이 지난 5일 광진경찰서로부터 감사패를 받았다.

광진경찰서는 전은혜 의장이 유관기관 협력을 이끌어 고위험 정신질환자 응급인원 병상을 확보하고, 긴급 대응 체계가 실효성 있게 작동하도록 힘을 보탠 것에 대한 감사의 뜻으로 감사패를 전달했다.

아울러, 전은혜 의장을 비롯한 의원 7인이 서울특별시 광진구 정신건강위기대응체계 구축에 관한 조례를 일부 개정하여 신속한 정신응급 대응을 위한 공공병상을 마련, 경찰관들이 행정력 낭비 없이 주민 치안을 위해 온 힘을 다할 수 있게 된 것에 대한 공로도 인정받았다.

전은혜 의장은 “정신질환을 겪으시는 분들이 적시에 치료받고, 지역사회가 보다 안전해지는 데 작은 보탬이 될 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며, 모두가 안심하고 살아갈 수 있는 광진을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

광진구의회는 정신건강 사각지대 해소와 사회적 약자를 위한 지원 체계 강화에 지속적인 관심과 노력을 이어갈 계획이다.