[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 김준호(50)가 본격적인 2세 계획에 돌입한다.

29일 오후 9시 방송하는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 27회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 ‘태양의 도시’ 르자오시에 입성해 일출을 보며 저마다 소원을 빌며 인생 각오를 다지는 모습이 그려진다.

김준호는 특히 일출을 보더니 “나 김준호는 12월 초부터 담배를 멀리하고, 술을 줄여 ‘천지민’에게 충성을 다 하겠다”고 다짐한다.

이어 “건강한 2세를 갖기 위해서도 열심히 노력할 것”이라고 강조한다.

홍인규가 “왜 김지민이 아니고 천지민이냐?”라고 묻자, 김준호는 “하늘같은 김지민~”이라고 답해 ‘사랑꾼 모드’를 켠다.

반면 장동민은 “됐다! 형이 정말 약속을 지키는지 내가 흥신소에서 사람을 붙여다가 감시할 거다”고 으름장을 놓는다.

김지민과 김준호는 아홉 살 차이를 극복하고 2022년 초부터 공개 열애해왔다. 지난해 말 김준호가 프러포즈를 했고, 지난 7월 식을 올렸다. 지난 8월엔 난임 전문 한의원을 찾는 모습이 그려지기도 했다.

김준호는 지난 2006년 2세 연상 연극배우와 결혼했으나, 2018년 이혼했다. 두 사람 사이에 자녀는 없다. 김지민은 이번이 초혼이다.