[헤럴드경제=이원율 기자]28일 오후 10시44분께 서울 금천구 시흥동에서 4.5t 냉동 탑차가 내리막길에서 옆으로 넘어지는 사고가 발생했다.

이 사고로 운전자가 현장에서 사망했다. 전봇대와 주차 차량 3대 등이 파손된 것으로 파악되고 있다.

당시 냉동 탑차에는 수산물이 실려 있었다.

경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.