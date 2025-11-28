전체 649건 중 본선진출하여 18개 기관 중 지방공공기관 대상 열차출발 신호시스템 개선 휴먼에러 방지 및 중대재해 예방성과 인정...안전우선의 적극행정 문화를 확산하고 시민을 위한 안전 서비스 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 11월 27일 정부세종청사에서 열린 ‘2025 적극행정 우수사례 경진대회’에서 대통령상(대상)을 수상했다고 28일 밝혔다.

‘적극행정 우수사례 경진대회’는 인사혁신처와 행정안전부가 국민의 안전과 환경보호, 지방소멸에 대응하는 등의 적극행정을 펼친 공무원 및 공공기관 직원들의 우수사례를 발굴하여 시상하기 위해 매년 개최하고 있다.

이번 경진대회는 중앙, 지방정부, 공공기관, 지방공공기관 등 343개 기관에서 제출한 649건의 사례 중 18건이 본선에 진출, 공사의 사례는 지방공공기관 본선 진출 상위 3건에 선정됐다.

공사는 중선 회차역(승객이 양쪽으로 승‧하차하는 역)의 경우 승객 끼임, 추락 등 지하철 이용 시민의 중대재해 사고 발생 가능성이 있다는 사실을 통해 신호시스템의 열차 출발 프로세스를 개선하여 ‘승강장안전문이 하나라도 열려있으면 열차 출발을 제한하는 시스템’을 구축·운영, 올해 경진대회에서 대상을 수상하게 되었다.

이 시스템은 ‘승차 반대방향 승강장안전문 조건’이 없었던 기존의 중선 회차역 열차 출발 조건에 대해 문제점을 인식하고, ‘승차 반대방향 승강장안전문 조건을 추가’하여 열차 출발 조건을 보다 안전하게 개선했다.

시스템 개선 전 후

이러한 시스템을 운영하며 공사는 ▷시민 중대재해 예방 ▷약 26억 원의 예산절감 ▷중선 회차역 열차 출발 프로세스 표준화 ▷인적오류를 시스템으로 막는 구조적 안전망 구축이라는 성과까지 달성하여 시민안전 확보와 공사 경영개선에도 일조했다고 밝혔다.

김기병 서울교통공사 기술본부장은 “이번 대통령상 수상은 안전을 최우선으로두고 실천한 성과”라며 “이를 계기로 적극행정 문화를 확산시켜 공직문화 혁신을 유도하는 선도기관으로 시민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 도시철도를 만들기 위해 최선을 다하겠다” 고 말했다.