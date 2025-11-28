김성제 시장 “교육경쟁력 갖춘 교육도시 만드는 데 더욱 힘쓰겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 지난 27일 ‘2025 지방자치 콘텐츠대상’에서 ‘교육·청년’ 분야 대상을 차지했다.

지방자치TV, 한국지방행정연구원 등 4개 기관이 공동 주관하는 ‘지방자치 콘텐츠대상은’은 전국 지자체가 추진하고 있는 우수 콘텐츠(정책, 사례)를 공유해 지역 행정의 혁신과 균형 발전을 도모하기 위해 매년 추진되고 있다.

의왕시는 이번 평가에서 전국 최고의 교육도시를 위해 그동안 전폭적인 투자와 함께 특색있는 교육정책을 추진한 성과를 인정받아 ‘교육·청년’ 분야 ‘대상’의 영예를 안았다.

시는 2023년에 진로진학상담센터를 개소하여 1:1 맞춤형 컨실팅을 통해 학생들을 위한 진로 적성검사와 공부방법, 입시 지원전략 등 다양한 서비스를 제공해 입시 결과 향상과 사교육비 경감에 기여했다.

2024년에는 경기도 최초로 수학클리닉센터를 열어 1:1 수학 공부방법 상담, 수학 관련 교구재를 활용한 다양한 체험프로그램 운영 등 학생들이 쉽게 수학의 원리를 이해하고 습득할 수 있도록 지원하며 학생과 학부모들로부터 큰 호응을 얻은 부분에서 좋은 평가를 받았다.

김성제 시장은 “이번 수상은 의왕시가 차별화된 교육정책을 추진해 온 노력이 결실을 맺은 결과”라며 “앞으로도 학생과 학부모가 직접 체감할 수 있는 교육경쟁력을 갖춘 교육도시를 만드는 데 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.