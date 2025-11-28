‘캄보디아 대학생 살해사건 주범 체포’ 치하 “역량 큰만큼 악용되는 경우 있어 서글프다” 역대 대통령 중 첫 국정원 국가우주안보센터 방문

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 28일 취임 후 처음으로 국가정보원을 방문해 “내란에 휘말리지 않고 특별감사를 통해 지난 과오를 시정했다”며 격려했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산에서 브리핑을 열고 “이 대통령이 오늘 취임 후 처음으로 국정원을 방문해 이종섭 원장으로부터 5개월 간의 중요 성과와 미래 발전 방안 등에 대한 업무보고를 받았다”며 이같이 말했다.

강 대변인은 “이번 방문은 이 대통령의 취임 후 첫 번째 개별 부처 방문이자 업무보고로, 과거 지탄받은 어두운 역사를 가진 국정원이지만 지난 과오를 성찰하고 혁신함으로써 국가와 국민에 봉사하는 기관으로 거듭나고 국민을 위한 정보기관이 될 수 있도록 국정원을 격려하는 자리였다”고 설명했다.

이 대통령은 이날 “국정원이 바로서면 많은 일을 해낼 수 있는 충분한 역량을 가진 중요한 기관”이라고 칭찬했다고 한다. 또한 캄보디아 대학생 살해사건 주범을 체포하고 스캠 범죄 해결에 상당한 역할 한 노고도 치하했다.

이어 이 대통령은 “국정원이 국가경영에 정말로 중요한 조직이지만 역량이 큰 만큼 악용되는 경우가 있어 서글프다”면서 “(국정원이) 바로 서고 본연의 역할을 다 할 때 국가가 얼마나 더 나아지는지 보여달라. 새로운 각오와 큰 사명감을 가져달라”고 당부했다.

강 대변인은 또한 “(이 대통령이) 국가폭력범죄의 공소시효가 곧 입법을 통해 영구 배제될 것인만큼, 본연 업무에 더 엄중해져야 한다고 강조했다”면서 “이어 이 대통령은 국내 마약조직 단속에 역량을 최대한 투입해 ‘대한민국을 건드리면 손해’라는 인식을 가질 수 있게 철저히 단속해 달라고 강조했다”고 전했다.

이후 진행된 국정원 업무보고에서 국정원은 내란특검으로 조태용 전 국정원장이 구속되는 등 역대 국정원장 16명 가운데 절반이 불법 도감청과 댓글공작, 내란 등 협의로 구속되었다고 언급했다고 한다.

이와 관련해 강 대변인은 “특히 문화예술인 블랙리스트 피해자와 민주노총 간첩단 무죄 대상자들께 사과하는 등 과거 잘못을 시정하고 있다면서, 오로지 국민만 바라보며 정보기관 본연의 임무를 충실하겠다고 다짐했다”고 했다.

이후 이 대통령은 국정원 직원들과 오찬 겸한 환담 시간을 갖기도 했다.

강 대변인은 끝으로 “(이 대통령은) 역대 대통령 중 처음으로 우주안보 핵심시설인 국정원 국가우주안보센터 방문해 브리핑을 청취했다”고 말했다.