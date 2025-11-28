‘수민지구 우수저류시설 설치사업’ 성공적구축 총 사업비 476억 투입, 지난 10월 말 준공마쳐

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 28일 동래구 수민어울공원에서 ‘수민지구 우수저류시설 설치사업’ 준공식을 개최하고, 상습적인 집중호우 피해에 시달려 온 동래구 수민동 일원의 재해 예방 시스템을 성공적으로 구축했다고 밝혔다.

이날 준공식에는 박형준 시장을 비롯해 장준용 동래구청장, 공사 관계자, 시민 등 200여 명이 참석했다. ‘우수저류시설’은 집중호우 시 단기간에 유입되는 빗물을 일시적으로 저장해 배수 체계의 과부하를 완화하고 도시 침수를 예방하는 시설로, 저류조· 저류지 등 다양한 형태로 설치되어 빗물의 유출을 지연하고 하천 및 하류지역의 홍수 부담을 줄이는 역할을 한다.

수민지구 우수저류시설 설치사업은 지난 2009년 7월, 2014년 8월, 2017년 9월 등 반복적인 집중호우로 막대한 재산 피해를 겪었던 이 지역 시민들의 오랜 염원을 해소하고자 추진됐다. 시와 동래구의 지속적인 노력 끝에 2019년 9월 행정안전부 우수저류시설 설치사업 신규지구로 선정돼 2022년 1월 6일 착공, 지난 10월 31일 준공을 마쳤다. 총 사업비로 476억원(국비 238억원, 시비 184.25억원, 구비 53.75억원)이 투입됐다.

이 시설은 시 최대 규모인 3만5000t의 빗물을 저장할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이를 통해 시는 그간 저지대 상습 침수지역으로 분류되었던 동래구 수민동 일원의 침수 피해를 효과적으로 예방하고, 지역 주민의 안전을 확보하며 재산권을 보호할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또한 지하에 설치된 우수저류시설의 상부 공간에는 향후 7132㎡ 규모의 공원이 조성할 예정이다. 이를 통해 도시 침수 위험을 낮추는 동시에 부족한 도시 녹지를 확충해 시민들에게 휴식·문화·체육 공간을 제공하고, 열섬 완화·환경 개선·도시경관 향상 등 다층적인 도시 혜택을 창출하는 데 기여할 것으로 기대된다.

박형준 시장은 “이번 우수저류시설 설치사업을 통해 반복된 침수로부터 지역 주민의 안전과 재산권을 보호하게 되어 매우 기쁘다”며 “시설상부 공간에는 향후 주민들의 일상 속 휴식과 소통의 장이 될 공원을 조성해 주민의 안전한 일상은 물론 자연과 사람이 조화롭게 어우러지는 수민동의 새로운 명소로 자리매김하기를 기대한다”고 말했다.