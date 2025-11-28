- 견본주택 방문객 대상 추첨 통한 다양한 경품 증정 이벤트 진행 예정

- 좋은 이웃 만들기 청약 인증 이벤트도 진행... 청약 인증 달성 시 현금 증정

시흥거모지구에 조성되는 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’이 28일 견본주택 오픈과 동시에 풍성한 이벤트 소식을 알리며 입소문을 타고 있다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 먼저 견본주택 오픈 당일과 주말을 포함한 3일간 견본주택을 방문하는 내방객을 대상으로 추첨을 통해 냉장고, 스타일러 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.

이어서는 청약자들을 대상으로 하는 좋은 이웃 만들기 청약 인증 이벤트도 실시한다. 이는, 지인들과 서로 세명 이상 추천 및 청약인증을 진행 할 경우 현금을 증정하는 이벤트다.

분양관계자는 “청약 인증 이벤트의 경우는 청약 시기부터 이웃 관계를 형성해 함께 어울리는 주거문화를 실현하겠다는 의미를 담았다”며 “다양한 이벤트를 계획하고 있는 만큼, 본격적인 일정에도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

한편 시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 B6블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로 조성된다. 타입별 가구수는 ▲전용 61㎡ 117가구 ▲84㎡A 268가구 ▲84㎡B 95가구다.

청약 일정은 오는 12월 8일(월) 특별공급을 시작으로, 12월 9일(화) 1순위, 12월 10일(수) 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 12월 16일(화)이며, 정당 계약은 12월 29일(월)부터 31일(수)까지 3일간 진행된다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 만 19세 이상의 시흥시 및 수도권(서울, 인천, 경기) 거주자라면 세대주, 세대원, 1주택자(추첨제 적용) 모두 가능하다. 재당첨 제한은 적용되지 않는다.

단지는 수요자들의 부담을 최소화한 분양조건이 강점으로, 특히 계약금을 전체 대금의 5% 책정해 초기 자금 부담을 줄였다. 또 입주예정월이 2029년 1월로 입주 전에 분양권 전매도 가능해 실수요층은 물론, 규제를 피하려는 투자 수요의 관심도 이어질 것으로 전망된다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 입지 여건도 뛰어나다. 특히 단지는 시흥거모지구에서도 남측, 남거모 일대에 위치해 4호선·수인분당선 신길온천역의 도보 이용이 가능한 역세권 프리미엄을 갖췄다. 또한 시흥거모지구 남측으로 조성될 6천여 가구 규모의 안산신길2공공택지지구와 맞닿아 있어 시너지 효과도 가장 크게 누릴 전망이다.

여기에 단지는 시흥과 안산 더블생활권에 속해 있어 생활편의성도 우수하다. 실제 주변에는 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 선부점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원, 메가박스 등 이미 형성된 시흥, 안산의 인프라가 위치해 이를 모두 가깝게 누릴 수 있다.

이 밖에도 단지는 바로 옆에 중심상업지구가 계획돼 있어 주거 편의성이 더욱 확대될 전망이며, 단지 내 어린이집과 함께 유치원·중학교(계획) 부지가 인접해 안심통학권도 확보하고 있다.

또 약 14만 여명이 종사하는 반월·시화국가산업단지를 비롯해 안산사이언스밸리, 시흥스마트허브 등 다수의 산업단지가 가까워 뛰어난 직주근접성도 갖췄다는 평가다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 상품성도 주목할 만하다. 남향 위주 배치와 4베이 판상형 맞통풍 구조 설계(일부 타입 제외)를 도입해 개방감과 채광 통풍을 확대했으며, 타입별로는 대형 워크인 드레스룸, 팬트리, ‘ㄷ’자 주방 설계 등을 적용해 수납공간과 공간활용성을 높였다. 더불어 단지 내에는 북카페, 피트니스센터, 골프연습장 등 다양한 커뮤니티가 도입돼 일상의 풍요로움도 더할 예정이다.

시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련돼 있다.